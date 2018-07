Mercato italiano - Le immatricolazioni calano anche a giugno

Mandragora - Meret e Politano : il Mercato parla italiano : ROMA - Giovani, italiani, carissimi. L'identikit dell'acquisto di queste ore è più o meno lo stesso per tutti. Una svolta verso il made in Italy che contagia indistintamente il Napoli - dove pure era ...

Amazon entra nel Mercato italiano del B2b : ROMA - Amazon sbarca sul mercato italiano del B2b. Da oggi c'è una nuova serie di funzionalità su Amazon.it nata per soddisfare le necessità di acquisto da parte delle aziende. E' dedicato a tutte le ...

Mercato italiano dei modem-router in caduta libera : la colpa è degli operatori : (foto: Maurizio Pesce / Wired) Da sempre l’Italia si qualifica come uno dei paesi più entusiasti quando si tratta di tecnologia: le case più importanti hanno un’alta considerazione dei consumatori nostrani per i lanci dei loro prodotti e solo nell’ultimo decennio — complice una crisi economica che ha pesato sulle nostre abitudini di consumo — siamo scivolati indietro in questa classifica virtuale. Eppure c’è una ...

Mondiale 2018 - ecco i nomi da tenere d'occhio per il Mercato italiano : Il Mondiale è il più grande ed importante evento calcistico che si verifica ogni quattro anni e puntualmente ci sono giocatori che si confermano su alti livelli, altri che stupiscono, altri che ...

Aeroflot scommette sul Mercato italiano : nuovo volo Verona-Mosca : Aeroflot rafforza la propria presenza sul mercato italiano annunciando un nuovo collegamento dall' aeroporto Catullo di Verona . Si tratta del volo Verona-Mosca, che sarà operativo dal 1° luglio . Il ...

CONSOB - il Mercato azionario italiano è piccolo. Bisogna rafforzarlo con la tutela del risparmio : Teleborsa, - Il mercato azionario italiano è piccolo, non solo in termini di capitalizzazione ma anche per numero di società quotate . Lo ha detto nel suo intervento al CONSOB DAY a Milano il nuovo ...

Frena a maggio il Mercato italiano dell'auto : -2 - 8% : L'incertezza della situazione politica italiana può aver influito su questa Frenata della domanda creando un clima di attesa nel mercato. Prosegue nel mese il trend di decrescita delle alimentazioni ...

I voli low cost conquistano i cieli : occupano il 51% del Mercato italiano : I voli low cost si confermano i 'preferiti' dei viaggiatori italiani: un trend in crescita nel traffico aereo, che è arrivato ad occupare il 50,9% del mercato italiano. Nel 2017, come...

Mercato italiano - Le immatricolazioni tornano a calare a maggio : Il Mercato italiano dell'auto torna di nuovo a mostrare numeri negativi dopo il segnale di crescita lanciato ad aprile. Lo scorso mese, secondo i dati del ministero dei Trasporti, le immatricolazioni si sono attestate a 199.113 unità, con un calo del 2,78% rispetto allo stesso periodo del 2017. maggio, peraltro coincide con una delle peggiori crisi politiche affrontate nel dopoguerra dall'Italia, ed è il terzo mese da inizio a anno a mostrare un ...

Nokia 8 Sirocco debutta sul Mercato italiano : HMD Global ha annunciato l’arrivo anche sul mercato italiano del suo top di gamma, il Nokia 8 Sirocco, versione rinnovata a partire dal design del modello presentato a settembre. Il Nokia 8 Sirocco presenta un design con cornici ridotte al minimo e bordi verticali curvi, vedendo il corpo in acciaio del dispositivo rivestito per il 95 per cento di Gorilla Glass 5; monta un display pOLED da 5,5″ con risoluzione QHD, un SoC Snapdragon ...

Xiaomi alla prova del Mercato italiano. Come cambia la strategia del brand cinese : Una regione del mondo dove la crisi è passata Come un ciclone e non è ancora terminata. Ecco perché era interessante capire quali politiche strategiche Xiaomi avrebbe messo in atto per approcciare il ...

Arrivano sul Mercato italiano le MT-2 di Topo Athletic - le scarpe per lo sport outdoor del brand americano : Assoluta leggerezza, drop contenuto e ampia zona per le dita nell’atteso modello da trail running, le MT-2 di Topo Athletic sono ora acquistabili sul sito TopoAthletic.it e nei punti vendita specializzati Dopo aver vinto negli Stati Uniti il premio Runner’s World Best Trail Running Shoe nel 2016, Arrivano anche in Italia le MT-2 di Topo Athletic, il marchio fondato nel 2013 da Tony Post e distribuito dall’azienda Option a livello nazionale. Il ...

CarGurus sbarca sul Mercato italiano" : Questo tipo di approccio, basato sui dati, è risultato molto apprezzato da consumatori e rivenditori di tutto il mondo e negli Stati Uniti CarGurus rappresenta il principale mercato di automobili ...