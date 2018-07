Mercato Inter | Zamorano consiglia Lukaku | ' Lui e Icardi potrebbero giocare insieme'

CalcioMercato : De Vrij è ufficialmente un giocatore dell’Inter : Stefan de Vrij è ufficialmente un giocatore dell’Inter. In una nota, il club nerazzurro annuncia di “aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva” con il difensore olandese in scadenza di contratto con la Lazio “con effetti dal 1° luglio 2018 e scadenza il 30 giugno 2023”. Nato a Ouderkerk aan den IJssel il 5 febbraio del 1992, de Vrij entra a far parte del settore giovanile del Feyenoord ...

Benkovic al Milan/ CalcioMercato : fissato l'incontro con intermediari per il difensore della Dinamo Zagabria : Benkovic al Milan, Calciomercato: fissato l'incontro dalla dirigenza rossonera con gli intermediari che curano gli interessi del giovanissimo difensore croato della Dinamo Zagabria. (Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 16:17:00 GMT)

Esclusiva CalcioWeb – CalcioMercato Roma - duello con l’Inter per Pavard : Calciomercato Roma – Il Mondiale in Russia sta regalando grosse emozioni e colpi di scena, tanti calciatori si stanno mettendo in mostra ed in particolar modo una squadra che sta disputando una competizione ottima è sicuramente la Francia. Un grande protagonista fino al momento è stato il terzino destro Benjamin Pavard, autore di una rete fantastica che è risultata fondamentale per vittoria e qualificazione contro l’Argentina. ...

Mercato Inter - ecco le plusvalenze. Otto milioni da Santon : 50 milioni di plusvalenze per l'Inter: missione compiuta per il fair play finanziario Milan, il Siviglia vuole Kalinic. PSG in pressing su Bonucci

CalcioMercato Inter - Dembelè prima scelta a centrocampo : MILANO - Mousa Dembelè è il profilo che l' Inter considera ideale per il suo centrocampo: il belga del Tottenham è il preferito di Spalletti . I contatti con gli Spurs e l'entourage del giocatore sono ...

CalcioMercato Inter : big - giovani - mercato e fair play finanziario : Sembrava una mission impossible. Sembrava che l'Inter dovesse per forza intaccare la propria rosa, vendere i propri giocatori più forti, mettersi l'anima in pace e cercare di stringere i denti. Invece,...

CalcioMercato Inter - Dembele-Carvalho al bivio : Calciomercato Inter, offerta per William Carvalho Parallelamente, scrive il 'Corriere dello Sport', va avanti il pressing per William Carvalho , altra pista calda per il centrocampo nerazzurro. La ...

CalcioMercato - Politano : “Inter da sogno” : Prime parole da nuovo giocatore dell’Inter per Matteo Politano. ”Essere qui – spiega Politano a Inter Tv – è bellissimo, per me è una giornata importantissima: sono emozionato e non vedo l’ora di iniziare. Ringrazio tutti: proprietario, la società e il mister che mi hanno voluto, ma anche il Sassuolo che mi ha fatto crescere e mi ha dato l’opportunità di venire all’Inter. San Siro è uno stadio che ...

CalcioMercato Inter - le prime parole di Politano da nerazzurro : “San Siro mi porta fortuna - Icardi è impressionante” : prime parole da giocatore dell’Inter per Matteo Politano, impaziente di cominciare questa nuova avventura in nerazzurro Matteo Politano è un nuovo giocatore dell’Inter, è ufficiale l’arrivo in nerazzurro dell’esterno ex Sassuolo che si prepara dunque a compiere finalmente il salto di qualità in carriera. Spada/LaPresse Emozione sul viso e felicità negli occhi per il classe ’93, che non vede l’ora di ...

Florenzi all'Inter/ CalcioMercato - la Roma in stand-by per il rinnovo : il campione prende tempo : Florenzi all'Inter: offerta forte, se con la Roma salta il rinnovo i nerazzurri sono pronti all'assalto. Entrambe le società studiano anche nomi alternativi(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:04:00 GMT)