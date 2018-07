Mercato auto -7 | 25% a giugno | Fca -19 | 3%

Noleggio auto a lungo termine : le migliori opzioni sul Mercato : Abbiamo parlato più volte delle tante soluzioni offerte dal mercato della sharing mobility, che comprendono un’ampia selezione di app pensate per noleggiare automobili o altri mezzi di trasporto per muoversi in città a fronte di una spesa limitata. Si tratta di soluzioni interessanti che, di conseguenza, non richiedono la proprietà di un’auto, permettendo quindi di risparmiare sui costi annuali di manutenzione e mantenimento ...

A Isernia il primo Mercatone dell'auto : da Motoris occasioni da cogliere al volo : Una novità nel panorama locale: per le prime cento vetture vendite a prezzi speciali. L'iniziativa presso l'azienda di Contrada Acquaro fino al 30 giugno prossimo Isernia. Sempre nuove sfide per l'...

Mercato auto - a maggio nessun sussulto in Europa : +0 - 6% nelle immatricolazioni : Dopo il +9,6% fatto registrare ad aprile, a maggio il Mercato europeo dell’auto è stato sostanzialmente stabile, con un incremento di appena lo 0,6%. Le immatricolazioni nei 28 Paesi dell’Unione Europea e dell’Efta (Islanda, Norvegia e Svizzera) sono state 1.442.643, mentre il computo dei primi cinque mesi dell’anno ammonta a 7.076.504 auto, il 2,2% in più sull’analogo periodo 2017. A sostenere il Mercato del vecchio continente ...

Auto : Mercato Europa +0 - 6% a maggio - +2 - 2% in 5 mesi : Rallenta nel mese di maggio, dopo il balzo di aprile , +9,6%, , il mercato europeo dell'Auto. Secondo i dati dell'Associazione europea dei costruttori d'Auto, le immatricolazioni nei 28 Paesi dell'...

Gli Autogol con CalcioMercato.com : la Nazionale e il Mondiale a Formentera : Spagna 1982 e Germania 2006 sono un lontano ricordo, la Nazionale quest'anno non sarà in Russia con Brasile, Francia e Germania, giocherà i suoi personali campionati del Mondo a...Formentera. Ecco il ...

Consob - Nava : vigilanza proattiva - rilanciare Mercato e Autorità : Milano, 11 giu. , askanews, 'Abbiamo davanti una doppia sfida: rilanciare il mercato e rilanciare la Consob', nell'ambito di una vigilanza proattiva, 'che credo costituisca la maggiore novità di ...

Consob - Nava : 'Mercato va potenziato - rilanceremo l'Autorità' : 'Eppure il peso delle Pmi nell'economia reale è molto maggiore che altrove: vale il 78% degli occupati, contro il 63% di Germania e Francia; e offre un valore aggiunto del 67,7% contro il 54% di ...

CalcioMercato - Mourinho su Arnautovic : il West Ham chiede 60 milioni di sterline : Il Manchester United in pochi giorni ha già piazzato un doppio colpo sul mercato, assicurandosi le prestazioni di Diogo Dalot e Fred. I Red Devils però non si fermano qui e sarebbero già al lavoro ...

Frena a maggio il Mercato italiano dell'auto : -2 - 8% : L'incertezza della situazione politica italiana può aver influito su questa Frenata della domanda creando un clima di attesa nel mercato. Prosegue nel mese il trend di decrescita delle alimentazioni ...

Mercato auto - brusca frenata a maggio delle immatricolazioni in Italia : -2 - 78% : ROMA - Il Mercato automobilistico Italiano torna a rallentare, forse anche a causa delle tensioni politiche. In maggio la motorizzazione ha immatricolato 199.113 autovetture, con una variazione di...

Il Mercato dell'auto torna in rosso a maggio : Teleborsa, - torna il segno meno nel mercato dell'auto italiano dopo la ripresa mostrata il mese precedente. La Motorizzazione, rende noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ...

Il Mercato dell'auto torna in rosso a maggio : torna il segno meno nel mercato dell'auto italiano dopo la ripresa mostrata il mese precedente . La Motorizzazione, rende noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha immatricolato 199.

CalcioMercato Manchester United - Mourinho punta Golovin del Cska : c'è Arnautovic per l'attacco : Decisivo potrebbe essere stato quell'assist a Kuchaev nel 4-1 rifilato dal Manchester United sul Cska Mosca nei gironi dell'ultima Champions League. Una scucchiaiata a servire il suo compagno per il ...

Verona : neonato e bimba di tre anni abbandonati in auto al sole. I genitori al superMercato : I genitori, una coppia di turisti tedeschi di 30 anni, sono stati denunciati per abbandono di persone minori. Si erano recati al supermercato lasciando i figli di 8 mesi e tre anni chiusi in auto. La macchina era parcheggiata al sole: è stato il vigilante del negozio il primo ad estrarre i due piccoli.Continua a leggere