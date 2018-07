«Meet me alla boa» : l’esordio narrativo di Paolo Stella : Meet me alla boa, in libreria per Mondadori dal 10 luglio, è l’esordio narrativo di Paolo Stella, che unisce i due elementi classici del sentimento, Eros e Thanatos, aggiungendo una scrittura brillante. «Quando ho deciso di scrivere un romanzo ho pensato che doveva essere completamente me. E quando l’hanno editato l’ho rimandato indietro esattamente com’era prima delle correzioni. Perché doveva essere me, con tutti i miei errori», ha ...

Cl presenta il Meeting : guarda alla Lega e snobba i 5 Stelle : All'edizione 2018 del Meeting dell'Amicizia tra i popoli non è stato invitato a partecipare nessun esponente del Movimento Cinque Stelle. Nel vasto programma della settimana riminese di Cl, dal 19 al 25 agosto, non figura, infatti, nessun esponente del movimento di Luigi Di Maio. alla kermesse che ogni anno segna la ripresa della politica dopo la pausa estiva ci sarà, invece, la Lega: non con il leader Matteo Salvini ma con il ...

Petrolio in calo. Conto alla rovescia per il Meeting OPEC : Teleborsa, - Prezzi del Petrolio in flessione mentre entra nel vivo il meeting OPEC , a Vienna. Ancora non è chiaro cosa faranno i paesi del Cartello ed i maggiori esportatori non allineati, sui ...

Ira dei Meet-up con i vertici grillini : «Fondi solo alla campagna di Luigi» : Roma All'ascesa fulminea del M5s a livello nazionale è corrisposto il flop dei pentastellati nei comuni. Tanto che dopo il disastro delle urne del 10 giugno, nel Movimento, che vede in Luigi Di Maio l'...

Bilderberg - il Meeting a Torino : da Elkann alla Gruber - ecco i membri italiani : 'L'euro sta distruggendo l'Europa' 'Il Bilderberg si occupa di acquisire conoscenze, promuovere la comprensione e facilitare lo scambio di opinioni sui problemi principali che affliggono il mondo. ...