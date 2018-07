McLaren - A Goodwood la P1 GT Longtail

quattroruote

(Di lunedì 2 luglio 2018) All'edizione 2018 delFestival of Speed l'inglese Lanzante presenterà la P1 GT. La vettura deriva dallaP1 ed è ispirata alla F1 GT, a sua volta derivata dalla F1 GTR Long Tail da competizione. Per il momento, si tratta di una one-off realizzata su commissione e non è chiaro se sarà prevista la produzione di altri esemplariDalla pista alla strada, con le targhe. La Lanzante è nota agli appassionati per aver offerto a un numero selezionatissimo di clienti la possibilità di rendere utilizzabili su strada vetture estreme come laP1 GTR, trasformata nella P1 LM: il loro lavoro di sviluppo ha permesso infatti di adattare queste auto da competizione per la guida su strada, superando i controlli necessari per l'ottenimento delle targhe. La P1 GT omaggio alla F1 GTR Long Tail. Il teaser mostra la fiancata della vettura con dettagli che dicono già molto sulla ...