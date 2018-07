Maxi operazione della Polizia Postale Frodi e truffe | 40 indagati

Calciomercato Genoa - Maxi operazione con l’Inter : non solo Pinamonti : Il Genoa ha iniziato la campagna di rafforzamento per la prossima stagione in modo molto positivo, in particolar modo i colpi più importanti sono stati quelli di Criscito e Marchetti. Ai dettagli anche la trattativa con l’Inter per Pinamonti, esborso molto importante del Genoa di circa 10 milioni, l’ultimo ostacolo è rappresentato dalla valutazione sul diritto di recompra nei confronti del club nerazzurro. --Ma non è finita, potrebbe concludersi ...

Udinese-Juventus : Maxi operazione da 35 milioni di euro - i dettagli : Udinese e Juventus si apprestano a concludere un affare molto remunerativo per le casse del club bianconero: tutti i dettagli Udinese e Juventus sono in procinto di concludere una maxi operazione che vedrà volare da Torino ad Udine ben tre calciatori. Per tutti questi giovani, il club bianconero si terrà il diritto di recompra a cifre prefissate, nel frattempo però sembra aver deciso di disfarsene. L’Udinese si appresta ad acquistare i ...

Pedopornografia online - Maxi operazione Polizia di Stato : Nell'ambito di una complessa e articolata attività d'indagine finalizzata al contrasto della Pedopornografia online, la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha eseguito, tra marzo e giugno 2018, 22 ...

Maxioperazione nel campo rom di Lamezia - 200 carabinieri per 39 arresti : Cinque persone in carcere per illecito smaltimento di rifiuti e reati ambientali, 34 allontanate dal Comune di Lamezia per essersi allacciate abusivamente alla rete elettrica o idrica. Sono questi i ...

Maxioperazione nel campo rom di Lamezia - 200 carabinieri per 39 arresti : Il tweet di Salvini: "Razzisti anche i carabinieri?". Le associazioni: "Il Comune da tempo doveva chiudere il campo e trovare una casa agli ospiti". Le indagini sui roghi di rifiuti dopo le proteste dei cittadini e del vicino ospedale

Calciomercato - le ultime sulla Maxi-operazione Parma-Sampdoria : Calciomercato, ASSE Parma-Sampdoria – Dopo la grande promozione nel campionato di Serie A, il Parma lavora intensamente sul mercato, in particolar modo asse con la Sampdoria. Nelle ultime ore nuovo incontro tra le società, sono stati limati gli ultimi dettagli per una doppia operazione, Viviano e Silvestre nelle prossime ore firmeranno il nuovo contratto con il Parma. Discorso molto diverso per quanto riguarda l’attaccante Fabio ...

Ilva - avanza la Maxi-bonifica : una napoletana guida l'operazione : Un concentrato di terra dei fuochi e Bagnoli. È Taranto, la città italiana ad alto rischio ambientale. Gianni frequenta la scuola elementare 'Giusti' nel quartiere Tamburi. Ha sempre considerato gli ...

Maxi operazione anti-buche : via ai lavori : Inizieranno lunedì 4 giungo i lavori di risanamento del manto stradale compromesso dal maltempo di marzo e aprile. "Non si tratta solo di tappare le buche ma di effettuare un vero e proprio intervento ...

Caporalato - Maxi operazione polizia su 82 aziende italiane : 3 arresti - : Controlli a tappeto organizzati dall'Europol hanno coinvolto 615 persone e imprese in tutta la penisola. A Ragusa braccianti costretti a vivere in condizioni igieniche precarie e pagati 3 euro all'ora

Maxi operazione della Polizia Locale presso il campo nomadi di via Luigi Candoni : Perquisizioni e controlli su persone, alloggi e autovetture. Maxi operazione della Polizia Locale presso il campo nomadi di via Luigi Candoni Oltre 50 armi da taglio, circa ventimila euro in banconote e numerosi oggetti di valore sono stati sequestrati dalla Polizia Locale di Roma Capitale nel campo nomadi di via Candoni, a conclusione dell’intervento iniziato all’alba di questa mattina. Più di 400 agenti appartenenti al Comando Generale ed ai ...

Pedofilia : Maxi operazione in tutta Italia - un arresto e 13 denunce (2) : (AdnKronos) - L’impiego durante le perquisizioni di sofisticati dispositivi informatici ha confermato gli elementi raccolti nel corso delle indagini consentendo di procedere alla denuncia di 13 persone e all’arresto di una, nella cui abitazione è stato rinvenuto un ingente quantitativo di materiale

Pedofilia : Maxi operazione in tutta Italia - un arresto e 13 denunce : Palermo, 15 mag. (AdnKronos) - Un arresto, 13 indagati e migliaia di file audio e video sequestrati. E' il bilancio di una complessa e prolungata indagine della Polizia di Stato nei confronti di soggetti che si sarebbero scambiati in rete immagini e video pedopornografici. In manette è finito un 46e

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Maxi operazione Napoli-Samp : in 4 possono cambiare maglia : Calciomercato, asse Napoli-Sampdoria, in 4 possono cambiare maglia in estate. Si sta per concludere una stagione emozionante per le due squadre, è stato sicuramente un campionato positivo per entrambe. Adesso è però il momento di pensare alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato, contatti tra Napoli e Sampdoria e diversi calciatori potrebbero cambiare a breve maglia. Il Napoli ha messo nel mirino due calciatori, si tratta del ...