Matteo Salvini | Ho pronte una decina di querele

Valeria Marini fa venire una crisi di nervi ai compagni : 'Ho votato Matteo Salvini - sta facendo un gran lavoro' : 'Io ho votato Matteo Salvini , come ho votato Berlusconi'. Parole e musica di Valeria Marini , che intervistata da Il Giornale confessa la sua passione politica per il leghista, promosso a pieni voti: 'Sta facendo un ottimo lavoro, anche sul discorso dell'immigrazione', ha tagliato corto.

Vittorio Feltri : 'Matteo Salvini crescerà ancora. Io tra 30 anni non ci sarò più - ma...' : 'Trionfo della Lega'. Questo il titolo di Libero dopo il bagno di folla a Pontida per Matteo Salvini . E a L'aria che tira su La7 si parla proprio di questo titolo e delle parole del leader del ...

Matteo Salvini - parroco lo accusa durante la messa e i fedeli lasciano la Chiesa : ... significa fare politica punto e basta. L'ha fatta, domenica mattina alla messa delle 8.30, don Federico Pompei nella piccola Chiesa di Villa Rosa, una frazione di Martinsicuro al confine tra Marche ...

Alessia Morani - il delirio su Matteo Salvini : 'Le ragazze della 4x100? Poveretto - come rosica' : Alla polemica più ridicola delle ultime ore si aggiunge un tassello: Alessia Morani . Si parla delle quattro ragazze italiane che hanno vinto la medaglia d'oro alla 4x400 ai Giochi del Mediterraneo in ...

“Loro 4?”. La foto del giorno e la reazione di Matteo Salvini : Stanno facendo il giro del web in queste ore le foto delle quattro atlete azzurre che hanno vinto l’oro ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona nella staffetta 4×400, una notizia celebrata in lungo e in largo sui social network dagli appassionati di sport che, festanti, hanno continuato a condividere e commentare le immagini che mostrano il poker di campionesse di colore felici dopo l’incredibile impresa centrata. Si tratta ...

Matteo Salvini si complimenta con le azzurre della staffetta : “Bravissime - il problema sono i clandestini” : Anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini si è complimentato con le quattro ragazze della staffetta 4x400 che hanno vinto la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo: una squadra composta da quattro ragazze italiane e tutte di colore. "Bravissime, mi piacerebbe incontrarle e abbracciarle - scrive Salvini -. Il problema è la presenza di centinaia di migliaia di immigrati clandestini, non chi contribuisce a far crescere il Paese".Continua a ...

La Lega delle Leghe di Matteo Salvini : Il prossimo anno sara' decisivo per l’Unione europea. Ci saranno referendum tra l’Europa delle élite, quella formata dalla finanza, gli interessi economici, l’immigrazione e l’altra Europa [VIDEO] fatta da chi lavora, dalle persone reali. Così ha spiegato Matteo Salvini il futuro prossimo europeo, non solo quello dell’Italia. Il piano europeo di Salvini Nel raduno a Pontida di domenica, il ministro dell’Interno ha aggiunto che la Lega sara' ...

Sondaggio - l'incoronazione definitiva di Matteo Salvini. Le cifre sul governo - un ministro umilia Di Maio : A un mese dall'inizio del governo Lega-M5s, il primo bilancio dal punto di vista dei sondaggi riserva un cocente umiliazione per il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio . Nella classifica ...

Debora Serracchiani - l'ultimo delirio su Matteo Salvini : 'Pontida come i raduni dei nazisti' : ... 'Pontida non è ancora Norbimberga, ma può diventarlo, se la Lega prosegue sul crinale del nazionalismo, del conflito con l'Europa, col resto del mondo e anche con noi stessi'. La Serracchiani poi ...

Matteo Salvini cerca alleati in Europa con la Lega delle Leghe : Dal sogno della Padania a quello dell’Italia e ora dell’Europa. Matteo Salvini ha portato il movimento fondato da Umberto Bossi dal

Pontida - bagno di folla per Matteo Salvini : Lungo intervento del leader del Carroccio e ministro dell’Interno: «C’è un altro barcone di schiavi, ma non sta navigando verso l’Italia»

Bagno di folla a Pontida per Matteo Salvini : “C’è un terzo barcone carico di schiavi che non sta navigando verso l’Italia - ma in direzione altrove” : I temi, quelli della campagna elettorale e ribaditi più volte dall’inizio della legislatura, ci sono tutti. Dall’abolizione della legge Fornero “ingiusta e disumana” alla famiglia tradizionale, dalla legittima difesa alle ong e alle politiche europee sui migranti. “Facciamo cadere il muro di Bruxelles”, dice Matteo Salvini dal palco di Pontida, tra...

Matteo Salvini a Pontida : "Gli zero virgola di Bruxelles per me valgono zero - vogliamo cancellare la riforma Fornero" : "Se per fare stare meglio la nostra gente dovrò ignorare uno zero virgola imposto da Bruxelles per meno quello zero virgola vale meno di zero". Dal palco di Pontida, dove campeggia il logo della Lega con la scritta 'Salvini premier", Matteo Salvini rilancia la battaglia contro i vincoli europei sui conti pubblici e si dice pronto a ignorarli: l'obiettivo, imprescindibile, è cancellare la riforma Fornero e abbassare le tasse."Noi ci ...

