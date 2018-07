Mattarella sui dazi | speriamo che minaccia non abbia effetto

Macron - asse col Papa sui migrantiMattarella : "Italia non ceda alla paura" : Incontro in Vaticano tra Bergoglio e Macron, che cerca una nuova legittimazione dopo le batoste sulle riforme Ue. E il presidente viene nominato sacerdote onorario di San Giovanni Segui su affaritaliani.it

Sui migranti Mattarella non fa il capo dell'opposizione - ma prova ad arginare Salvini : Cosa pensi in cuor suo Sergio Mattarella della minacciosa torsione che Matteo Salvini ha impresso all'agenda politica non c'è neanche bisogno di dirlo, conoscendone cultura e sensibilità politica. Respingimenti, espulsioni, censimenti, ossessiva ricerca del nemico, si chiami Ong e Tunisia, con l'intento – perseguito e voluto – di aizzare gli istinti primordiali di un paese già lacerato e diviso. Parole e ...

Mattarella : «L'Europa non la lasci sola l'Italia sui migranti». Toninelli : mai chiusi i porti : «La comunità internazionale deve operare con scelte politiche condivise e lungimiranti per gestire un fenomeno che interessa il globo intero. L'Unione Europea, in particolare, deve saper intervenire ...

Perché insultare Mattarella sui social non è per niente una buona idea : Se leggete Motherboard probabilmente ne sapete abbastanza del mondo di internet da capire che insultare chiunque su una qualsiasi piattaforma può essere molto rischioso. Se poi si insulta la più alta carica dello Stato, come è avvenuto in questi giorni nei ...

Mattarella - tre indagati per minacce al presidente sui social : rischiano fino a 15 anni di carcere : Ci sono tre indagati per gli insulti sui social rivolti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati: si tratta di Manlio Cassarà, ...

Sui mass media Salvini oscura persino Mattarella : la lista dei leader più citati : Tra gli uomini nuovi dell'era leghista emerge Giancarlo Giorgetti, fedelissimo del segretario e coinvolto nella contesa per il ministero dell'Economia, che con le sue 2588 citazioni si posiziona al ...

Governo - il suicidio perfetto del mitologico Mattarella : Tutti in piedi, perché siamo già dritti dritti dentro la leggenda. E’ tutto bellissimo. Domenica, quando Re Sergio ha preso a pretesto il vecchio trombone Savona facendolo passare per un Bakunin scavezzacollo, la cosa più bella era vedere i renziani e gli annessi cortigiani che esultavano, ovviamente ignari di qualsivoglia competenza costituzionale e del tutto sconnessi da qualsiasi analisi politica minima: “Ha salvato il ...

Effetto Mattarella sui mercati L’instabilità porta lo spread a 300 Ora risparmi davvero a rischio : Borsa in caduta libera e spread alle stelle, oltre 300, con le agenzie di rating come Moody’s che preannunciano il downgrade del nostro merito di credito. Ovvio e del tutto prevedibile per chiunque mastichi un po’ di finanza Segui su affaritaliani.it

Riesplode la bufala Pertini sui Ministri scelti dal governo : fake news anti Mattarella : Sta circolando proprio in queste ore quella che potremmo definire tranquillamente la bufala Pertini, in relazione a quanto avvenuto nel corso degli ultimi giorni nel panorama della politica italiana. Dopo alcune precisazioni condivise su queste pagine in merito ai poteri del Presidente della Repubblica, provando a chiarire alcuni aspetti inerenti la scelta di rifiutare Savona come Ministro dell'Economia, oggi tocca concentrarsi su un altro ...

Di Maio mobilita la piazza contro Mattarella il 2 giugno. Scontro sui 'nomi alternativi' : Luigi Di Maio mobilita la piazza e non molla Matteo Salvini. All'indomani del fallimento della nascita di un governo M5s-Lega, il capo politico 5 stelle chiama il suo popolo alla mobilitazione e annuncia la prima manifestazione in piazza a Roma il prossimo 2 giugno, celebrazione della festa della Repubblica, con in mano un tricolore. Tutto in chiave 'anti Mattarella'. Il leader M5s dopo la minaccia di ...

Mattarella - minacce choc sui social. Ma in tanti stanno con il Presidente. Indaga la polizia postale : ... da establishment a tecnico ecco le 10 parole della nuova fase politica Sergio Mattarella servo della stessa Mafia che 38 anni fa uccise tuo fratello Piersanti...L'unico Mattarella che voglio ...