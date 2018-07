Mattarella contro i dazi ' Improvvida minaccia | speriamo non si sviluppi'

La mediazione di Juncker per l’incontro Conte-Macron. Mattarella : evitare strappi : Cosa sta succedendo? Chiede Jean-Claude Juncker a Giuseppe Conte. L’Europa ora teme l’implosione, teme che sul cruciale fronte italiano l’argine possa non reggere più. È questa inquietudine che percorre la telefonata del presidente della commissione Ue al premier. Un tentativo estremo di spingere a una conciliazione con il presidente francese Emm...

Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Mattarella : 'Scuola presidio per la tutela dei diritti dell'infanzia' : "Troppo spesso, nel mondo, i minori di cui si sfrutta il lavoro sono impiegati in occupazioni pericolose o in condizioni lavorative non sicure. L'Europa e l' Italia non sono esenti da questo: soprattutto quando il ...

Governo - Delrio a Conte : “il fratello di Mattarella si chiamava Piersanti”. È scontro in aula : Ennesimo duro scontro in aula a Montecitorio tra il Pd e il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Il capogruppo Dem Graziano Delrio, intervenendo in dichiarazione di voto, ha attaccato Conte per non aver ricordato il nome del fratello del Capo dello Stato Sergio Mattarella, ucciso in un agguato di mafia nel 1980. Nel corso della sua replica, Conte aveva parlato di un “congiunto” del presidente della Repubblica insultato sui social ...

Governo Conte - ultime notizie M5s-Lega/ Video - l'incontro Savona-Mattarella e le risate tra Salvini e Di Maio : Governo Conte, ultime notizie M5s-Lega: ieri, 1 giugno 2018, il Giuramento al Quirinale da Sergio Mattarella, ecco la squadra dei ministri dell'esecutivo del cambiamento(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 10:03:00 GMT)

Boldrini : presente in piazza contro inaudite pressioni su Mattarella : Boldrini: chi si appresta a governare fino poche ore fa accusava presidente Repubblica Roma – Di seguito le parole di Laura Boldrini, deputata di LeU. “Sarò presente alla manifestazione di piazza Santi Apostoli a Roma. Che nasce come risposta alle inaudite pressioni messe in atto contro il presidente Mattarella, volte ad annullare le sue prerogative costituzionali. È inaccettabile che le stesse forze politiche che ora si apprestano a ...

Governo : incontro informale Mattarella-Di Maio : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel pomeriggio ha avuto un incontro informale con il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, che è poi rientrato alla Camera senza rilasciare dichiarazioni. L'articolo Governo: incontro informale Mattarella-Di Maio sembra essere il primo su Meteo Web.

Mattarella - la "forza tranquilla" contro i populismi : ... sia garante, super partes, al di sopra delle parti, dei diritti dei cittadini, e il presidente sapeva come e quanto gli speculatori avrebbero sfruttato l'affaire Savona a danno dell'intera economia ...

Per Cottarelli “incontro informale” con Mattarella : Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli è salito al Quirinale per un incontro informale con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Dopo un breve colloquio è tornato alla Camera. Nella notte, intanto, si è riaperta la trattativa tra M5S e Lega e il Colle. Al termine di una giornata vorticosa, con la prospettiva del voto il 29 lug...

