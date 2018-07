Massimo Boldi sul set con De Sica | La verità sulla nostra separazione

Olè/ Su Canale 20 il film comico con Massimo Boldi protagonista (oggi - 29 giugno 2018) : Olè, il film comico va in onda in prima serata su Canale 20. La regia è di Carlo Vanzina, nel cast ci sono Massimo Boldi, Vincenzo Salemme ed Enzo Salvi. (oggi, 29 giugno 2018)(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 10:15:00 GMT)

LA COPPIA DEI CAMPIONI/ Su Rai 2 il film con Massimo Boldi (oggi - 13 giugno 2018) : La COPPIA dei CAMPIONI, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 13 giugno 2018. Nel cast: Massimo Boldi, Max Tortora, Massimo Ceccherini, alla regia Giulio Base. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 12:06:00 GMT)

Christian De Sica e Massimo Boldi 'Amici come prima' : via alle riprese del loro film - dopo 13 anni - : Boldi e De Sica si riaffacciano in coppia al mondo del cinema dopo l'ultimo cinepanettone dell'ormai lontano 2005, Natale a Miami. La loro prima collaborazione risale al 1986 con Yuppies - i giovani ...

Christian De Sica e Massimo Boldi 'Amici come prima' : via alle riprese del loro film - dopo 13 anni - : dopo 13 anni di lontananza Massimo Boldi e Christian De Sica saranno di nuovo insieme sul grande schermo. Inziano oggi le riprese della loro nuova commedia 'Amici come prima': il titolo che è già ...

Massimo Boldi - lo scoop di Spy : le foto di Loredana De Nardis mentre faceva la spogliarellista - immagini esplicite : Prima di conoscere Boldi la De Nardis lavorava nel mondo della notte esibendosi in spogliarelli spinti al Viva Las Vegas , un noto locale di Roma per questo genere di spettacoli. L'attore non ha mai ...

Veronica Rega "non sto con Massimo Boldi"/ In diretta a Pomeriggio 5 : "non lo baciavo - mi parlava di Loredana" : Veronica Rega, "non sto con Massimo Boldi": l'ex concorrente del Grande Fratello 5 ha smentito il flirt con l'attore comico. I due, paparazzati a cena, parlavano di Loredana De Nardis(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 18:53:00 GMT)

Massimo Boldi - un messaggio inquietante dopo il tradimento : «Soffro...Non cercatemi fino al 30 giugno» : A qualche giorno dalle dichiarazioni con cui Massimo Boldi esprimeva la tristezza per il "tradimento" della giovane compagna Loredana De Nardis, fotografata mentre cammina abbracciata a un...

"A far sbarellare Massimo Boldi è che De Nardis sia toccata da un altro" : Ieri Massimo Boldi aveva avvertito giornalisti, giornali di gossip e televisioni : 'Non parlo più'. Dopo il presunto tradimento di Loredana De Nardis , smentito dalla diretta interessata, con un ' ...

Massimo Boldi - lo strazio di un uomo tradito : 'Non telefonatemi'. La supplica strappa-cuore : 'Fate a meno di telefonarmi'. Massimo Boldi e lo strazio di un compagno tradito riassunto in poche, tristissime parole. 'Sappiate che Cipollino può anche soffrire - ha fatto sapere l'attore milanese, ...

Massimo Boldi : "Loredana? Non parlo più" : Dopo il racconto di Massimo Boldi sulla separazione dalla sua compagna Loredana De Nardis e le parole del nuovo compagno della donna, l'attore ha deciso di seguire la via del silenzio e della prudenza.

“Scusate - non ce la faccio”. Massimo Boldi disperato : le parole che spaventano i fan : Un periodo davvero non semplice quello che sta affrontando in questi giorni l’attore comico Massimo Boldi, che tutti noi siamo abituati a immaginare allegro e spensierato mentre dà vita all’ennesima gag di uno dei suoi tanti film. Nonostante la buona notizia del riavvicinamento allo storico amico Christian De Sica, con il quale tornerà in sala a dicembre, a pesare sulla sua vita è infatti il “tradimento” della ...

Massimo Boldi - nuovo amore dopo Loredana De Nardis : è Veronica Rega/ Periodo d’oro per Cipollino : Massimo Boldi lascia Loredana De Nardis e torna al cinema per girare il nuovo cinepanettone di Natale: “Da ora inizia il mio fidanzamento con Christian De Sica!”.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 23:03:00 GMT)

Massimo Boldi CON L'EX GIEFFINA VERONICA REGA/ Foto - nuovo flirt? La differenza d'età non è un problema : MASSIMO BOLDI lascia Loredana De Nardis e torna al cinema per girare il nuovo cinepanettone di Natale: “Da ora inizia il mio fidanzamento con Christian De Sica!”.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 21:28:00 GMT)

“Ma come fa?”. Massimo Boldi - che colpo! L’attore - fresco di separazione per adulterio - ha conquistato la bellissima bionda del Grande Fratello. Le calorie del cinepanettone fanno bene al cuore? : Da “vedovo” inconsolabile a playboy è un attimo. Succede così che dopo le polemiche con la ex fidanzata Loredana De Nardis Massimo Boldi ritrovi l’amore. Per chi non lo ricordasse L’attore aveva parlato di tradimento, la donna era stata sorpresa con un imprenditore toscano, ex amico di Boldi. Dopo la scoperta aveva ammesso molto sinceramente: “A momenti, mi veniva un infarto. Quattordici anni insieme non sono pochi. Mi ha fatto male ...