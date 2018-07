Massimo Boldi e Christian De Sica | Amici come prima | di nuovo insieme dopo 13 anni

Massimo Boldi sul set con De Sica : "La verità sulla nostra separazione" : Dopo 13 anni di separazione, Massimo Boldi e Christian De Sica solo tornati insieme sul grande schermo con il film Amici come prima . Nel numero di Tv Sorrisi e Canzoni in edicola da martedì 3 luglio ...

Olè/ Su Canale 20 il film comico con Massimo Boldi protagonista (oggi - 29 giugno 2018) : Olè, il film comico va in onda in prima serata su Canale 20. La regia è di Carlo Vanzina, nel cast ci sono Massimo Boldi, Vincenzo Salemme ed Enzo Salvi. (oggi, 29 giugno 2018)(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 10:15:00 GMT)

LA COPPIA DEI CAMPIONI/ Su Rai 2 il film con Massimo Boldi (oggi - 13 giugno 2018) : La COPPIA dei CAMPIONI, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 13 giugno 2018. Nel cast: Massimo Boldi, Max Tortora, Massimo Ceccherini, alla regia Giulio Base. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 12:06:00 GMT)

Christian De Sica e Massimo Boldi 'Amici come prima' : via alle riprese del loro film - dopo 13 anni - : Boldi e De Sica si riaffacciano in coppia al mondo del cinema dopo l'ultimo cinepanettone dell'ormai lontano 2005, Natale a Miami. La loro prima collaborazione risale al 1986 con Yuppies - i giovani ...

Christian De Sica e Massimo Boldi 'Amici come prima' : via alle riprese del loro film - dopo 13 anni - : dopo 13 anni di lontananza Massimo Boldi e Christian De Sica saranno di nuovo insieme sul grande schermo. Inziano oggi le riprese della loro nuova commedia 'Amici come prima': il titolo che è già ...

Massimo Boldi - lo scoop di Spy : le foto di Loredana De Nardis mentre faceva la spogliarellista - immagini esplicite : Prima di conoscere Boldi la De Nardis lavorava nel mondo della notte esibendosi in spogliarelli spinti al Viva Las Vegas , un noto locale di Roma per questo genere di spettacoli. L'attore non ha mai ...

Veronica Rega "non sto con Massimo Boldi"/ In diretta a Pomeriggio 5 : "non lo baciavo - mi parlava di Loredana" : Veronica Rega, "non sto con Massimo Boldi": l'ex concorrente del Grande Fratello 5 ha smentito il flirt con l'attore comico. I due, paparazzati a cena, parlavano di Loredana De Nardis(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 18:53:00 GMT)

Massimo Boldi - un messaggio inquietante dopo il tradimento : «Soffro...Non cercatemi fino al 30 giugno» : A qualche giorno dalle dichiarazioni con cui Massimo Boldi esprimeva la tristezza per il "tradimento" della giovane compagna Loredana De Nardis, fotografata mentre cammina abbracciata a un...

"A far sbarellare Massimo Boldi è che De Nardis sia toccata da un altro" : Ieri Massimo Boldi aveva avvertito giornalisti, giornali di gossip e televisioni : 'Non parlo più'. Dopo il presunto tradimento di Loredana De Nardis , smentito dalla diretta interessata, con un ' ...

Massimo Boldi - lo strazio di un uomo tradito : 'Non telefonatemi'. La supplica strappa-cuore : 'Fate a meno di telefonarmi'. Massimo Boldi e lo strazio di un compagno tradito riassunto in poche, tristissime parole. 'Sappiate che Cipollino può anche soffrire - ha fatto sapere l'attore milanese, ...

Massimo Boldi : "Loredana? Non parlo più" : Dopo il racconto di Massimo Boldi sulla separazione dalla sua compagna Loredana De Nardis e le parole del nuovo compagno della donna, l'attore ha deciso di seguire la via del silenzio e della prudenza.

“Scusate - non ce la faccio”. Massimo Boldi disperato : le parole che spaventano i fan : Un periodo davvero non semplice quello che sta affrontando in questi giorni l’attore comico Massimo Boldi, che tutti noi siamo abituati a immaginare allegro e spensierato mentre dà vita all’ennesima gag di uno dei suoi tanti film. Nonostante la buona notizia del riavvicinamento allo storico amico Christian De Sica, con il quale tornerà in sala a dicembre, a pesare sulla sua vita è infatti il “tradimento” della ...

Massimo Boldi - nuovo amore dopo Loredana De Nardis : è Veronica Rega/ Periodo d’oro per Cipollino : Massimo Boldi lascia Loredana De Nardis e torna al cinema per girare il nuovo cinepanettone di Natale: “Da ora inizia il mio fidanzamento con Christian De Sica!”.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 23:03:00 GMT)

Massimo Boldi CON L'EX GIEFFINA VERONICA REGA/ Foto - nuovo flirt? La differenza d'età non è un problema : MASSIMO BOLDI lascia Loredana De Nardis e torna al cinema per girare il nuovo cinepanettone di Natale: “Da ora inizia il mio fidanzamento con Christian De Sica!”.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 21:28:00 GMT)