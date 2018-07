Marquez erede di Valentino Rossi? Ecco perchè il Dottore dovrebbe andarne fiero e la Yamaha… approfittarne : Marc Marquez in Yamaha dopo l’addio di Valentino Rossi? Il team di Iwata non può lasciarsi sfuggire un’occasione del genere e il Dottore dovrebbe andare fiero di avere un erede come lo spagnolo “Marquez è l’erede di Valentino Rossi“: per molti, questa frase equivale ad una bestemmia. In tantissimi, infatti, non riescono a dirsi d’accordo con questa affermazione, forse però, perchè offuscati ...