ilfattoquotidiano

: Marocco, condanne fino a vent’anni per chi ha protestato nella regione del Rif - Cascavel47 : Marocco, condanne fino a vent’anni per chi ha protestato nella regione del Rif - Sedicente : RT @StampaTorino: Presidio davanti al consolato del Marocco contro le condanne agli esponenti del movimento Hirak - StampaTorino : Presidio davanti al consolato del Marocco contro le condanne agli esponenti del movimento Hirak… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Duea 20 anni, tre a 15 anni, sette a dieci anni, dieci a cinque anni, otto a tre anni, 19 a due anni e una a un anno. Così si è concluso, il 27 giugno, il processo di primo grado nei confronti del movimento Hirak el shaabi, le cui proteste nel 2017 avevano infiammato lamarocchina del Rif dopo la morte del pescivendolo Mouhcine Fikri nell’ottobre del 2016. I leader del movimento, Nasser Zefzafi e Nabil Ahamjik, hanno ricevuto la pena più elevata, 20 anni. Come misura punitiva pre-processuale, Zefzafi ha trascorso oltre un anno in isolamento completo. In un processo a parte, il 30 giugno il giornalista Hamid El Mahdaoui è stato condannato a tre anni solo per aver seguito le manifestazioni. Secondo Amnesty International, le sentenze dovrebbero essere annullate. Gli imputati sono stati condannati per aver manifestato pacificamente o aver dato notizie delle proteste e ...