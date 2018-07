Margot Robbie | 28 anni e già molte soddisfazioni

gqitalia

(Di lunedì 2 luglio 2018) Meno di 10di carriera e nemmeno 30 candeline spenteforse non stringe ancora in mano un Oscar ma può vantare di avere Hollywood ai suoi piedi. L’attrice australiana, che ha debuttato in film indipendenti locali, ma deve il suo lancio alla soap opera Neighbours (2008-2011), è diventata una star conosciuta a livello internazionale nel 2013 grazie al ruolo di Naomi Lapaglia in The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese. Da lì la sua carriera è decollata, collezionando varie parti sempre meno marginali e con impegni sempre crescienti: Suite francese (2014), Focus – Niente è come sembra (2015), Z for Zachariah (2015), La grande scommessa (2015), The Legend of Tarzan (2016), fino al secondo exploit ‘pop’ (come Harley Quinn nel film DC Comics Suicide Squad (2016). Il 2017 si è aperto su Vi presento Christopher Robin (2017) ma soprattutto sulla sua prima ...