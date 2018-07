romadailynews

Marco Santiangeli firma con la Virtus #Roma: 'Sono pronto a mettere la mia esperienza a…

(Di lunedì 2 luglio 2018)– Lacomunica l’ingaggio di, ala di 192 cm per 95 kg che ha vestito nelle ultime due stagioni la maglia della Givova Scafati. Nato a San Severino Marche il 12 agosto del 1991,segue tutta la trafila delle giovanili con la maglia della Vigor Matelica, la squadra del suo paese di origine. Nel 2009 passa all’Aurora Jesi con la quale trascorre sette stagioni tutte nel secondo campionato italiano (Legadue, DNA Gold e Serie A2). Crescendo anno dopo anno fino a raggiungere, nel 2015/16, i 14.9 punti a partita suo massimo in carriera. Messosi in mostra anche con le squadre nazionali,nel 2016 approda alla Givova Scafati dove rimane per due stagioni. L’ultima chiusa a 9.2 punti e 2.4 rimbalzi in 26 minuti di utilizzo. Le prime parole di“Laè da tanti anni una società seria, solida e questo mi ha ...