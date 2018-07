Marco Carta lascia l’ospedale | ‘Cammino lento ma torno a casa’

Uomini e Donne/ Soleil e Marco Cartasegna si sono lasciati? La frecciatina della Sorge (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Continua a gonfie vele la storia d'amore nata tra Sabrina Ghio e Carlo Negri. L'ex tronista immagina già le prossime nozze?(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 14:35:00 GMT)

Soleil Sorgè e Marco Cartasegna si sono lasciati?/ "No - ma non sfruttiamo la nostra relazione per visibilità" : Soleil Sorgè e Marco Cartasegna si sono lasciati? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sbotta: "No, ma non sfruttiamo la nostra relazione per visibilità"(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 17:13:00 GMT)

Marco Carta - foto dall'ospedale dopo il post che ha fatto preoccupare i fan : 'Non importa cosa ho avuto...' : Marco Carta torna a comunicare con i suoi fan. dopo il post in cui rivelava ai follower di aver avuto un problema di salute, il cantante pubblica una foto dall'ospedale per salutare chi negli ultimi ...

Marco Carta ricoverato in ospedale ma tranquillizza i fan : Dopo tre giorni di silenzio social, Marco Carta è riapparso sul web con una foto che ha allarmato i fan del suo grande World Paper: con una flebo nel braccio, infatti, il cantante tramite un lungo post ha fatto sapere di essere stato ricoverato in ospedale per alcuni accertamenti. “Sto bene – ha scritto l’artista sardo senza svelare i motivi del pit stop d’emergenza – Ho avuto un imprevisto e momentaneamente non ...

Marco Carta in ospedale : “Mi ci vorrà tempo per rimettermi ma state tranquilli” : L’assenza di Marco Carta dai social stava preoccupando i suoi fan e così il cantante ha deciso di spiegare il perché: “La mia assenza sui social stava diventando più chiassosa del silenzio stesso ed era inutile negare, siete la mia famiglia e con voi condivido tutto, gioie e dolori. La prima cosa che voglio dirvi per non allarmare nessuno è che sto bene. Ho avuto un imprevisto e momentaneamente non potrò dedicarmi al mio amato ...

