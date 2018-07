MARA VENIER - il gesto per Simona Ventura commuove/ Foto - l’augurio per Niccolò Bettarini : “Forza!” : Mara Venier, il gesto per Simona Ventura commuove tutti i follower, l’augurio per Niccolò Bettarini condiviso tramite una Fotografia su Instagram: “Forza, ti abbraccio!”.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 19:22:00 GMT)

MARA VENIER - gesto per Simona Ventura e il figlio : rancori seppelliti? : Mara Venier, gesto per Simona Ventura e suo figlio Niccolò, accoltellato la scorsa notte: le vecchie ruggini tra le due conduttrici sono seppellite? Ci sono momenti nella vita in cui tutto passa in secondo piano. Anche le vedute differenti, le ruggini e i dissapori del passato. Così dopo il tragico incidente capitato a Niccolò Bettarini […] L'articolo Mara Venier, gesto per Simona Ventura e il figlio: rancori seppelliti? proviene da Gossip ...

MARA VENIER torna in Rai ma non scorda Maria De Filippi : ‘Mi ha aiutata in un momento delicato’ : “Allora mi dicevano che ero vecchia. Poi dopo quattro anni mi hanno richiamata, cercata e ora sono qua. Non me l’aspettavo”: con questa dichiarazione Mara Venier si riprende formalmente il suo posto a Domenica In (con Cristiano Malgioglio e Giucas Casella?), il suo programma più iconico e celebre, a cui torna dopo un quadriennio in Mediaset – salutata con molto affetto. Una scelta istintiva, che non ha richiesto troppe ...

MARA VENIER : «Quando mi dicevano che ero vecchia per Domenica In» : Nel 2014, dopo l’addio a Domenica In, Mara Venier parlò per la prima volta del suo desiderio di andare in pensione. «Me ne vado, basta», aveva detto prima di approdare a Mediaset come giudice di Tu Sì Que Vales, opinionista dell’Isola e presenza fissa di interviste e salotti. Oggi, a quattro anni da allora, la «signora della Domenica» torna sul luogo del delitto, nel programma che ha forgiato a sua immagine e somiglianza per nove ...

Domenica In - MARA VENIER teme la concorrenza dell'amica Barbara D'Urso : Nel corso della presentazione per i nuovi palinsesti Rai per la stagione 2018/2019, avvenuta mercoledì 27 giugno con anche la presenza del direttore generale Mario Orfeo, è stata confermata l’indiscrezione che girava da tempo: Mara Venier fara' il suo ritorno in Rai e lo fara' dalla porta d’ingresso principale, visto che sara' al timone di Domenica In. Tutta la prima parte del contenitore Domenicale sara' affidato alla sua esperienza, mentre la ...

Le "Chiavi" di Ischia a MARA VENIER e Michael Radford : Ischia. A Mara Venier e al regista inglese Michael Radford sono state assegnate le "Chiavi di Ischia" che ritireranno il 16 luglio a Casamicciola nel corso del 16esimo Ischia Global Film & Music ...

