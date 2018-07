Malagò | ' Sbagliato strumentalizzare le ragazze della staffetta'

Figc - Malagò : 'Sbagliato candidare Abete senza Lega di A'. Sibilia : 'Anche a gennaio c'era il commissario' : 'Dare giudizi sulla persona sarebbe ine Lega nte. Mi sento però di dire che questa è una candidatura che non tiene conto minimamente delle indicazioni della Serie A, il motore finanziario di tutto il ...

Olimpiadi 2026 - Giovanni Malagò : “Sbagliato candidarsi con un governo di transizione - alternativa accordo di tutti i partiti” : Giovanni Malagò è timoroso in merito alla candidatura dell’Italia per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Il numero 1 dello sport italiano, infatti, teme che l’assenza di un governo possa complicare i piani: “Penso che sarebbe sbagliato e inopportuno portare avanti una candidatura olimpica con un governo di transizione. Se non ci fosse un governo politico nel pieno delle sue facoltà, l’unica alternativa ...