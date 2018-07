Mal di testa | emicrania e cancro | le lampadine basso consumo danneggiano la salute?

Febbre del Nilo - sintomi : dal lieve Mal di testa a gravi disturbi a livello cerebrale : La Febbre del West Nile, dopo dieci anni dalla sua comparsa, torna al centro delle notizie dal mondo della salute per via di un nuovo caso in Veneto. A rivelarlo è stato l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie che ha confermato la presenza del virus West Nile in alcune zanzare, in particolare nel comune di Villa Bartolomea. Casi simili sarebbero stati registrati anche nelle province di Venezia e Treviso. Tutto ciò si va ad aggiungere al caso di ...

Mal di testa o emicrania costante? Attenzione a queste lampadine - vi stanno letteralmente devastando : Mal di testa o emicrania costante? Attenzione a queste lampadine, vi stanno letteralmente devastando. Prodotti di uso quotidiano che danneggiano la salute Mal di testa o emicrania costante? Attenzione ...

ROBBIE WILLIAMS - ASPERGER O AUTISMO? / Le sue parole sconvolgono i fan : "Ho una Malattia nella testa" : ROBBIE WILLIAMS, ASPERGER o AUTISMO? Il cantante rivela di avere dei buchi neri nella mente e scatena la preoccupazione dei suoi fan. Le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 08:50:00 GMT)

Emanuele va all'ospedale per un Mal di testa : muore a 37 anni poco dopo in ambulanza : Emanuele Selci, per tutti noto come Emanuele Steccò, padre di due bambini, è morto lasciando sotto choc la comunità di Artena (Frosinone). Una morte inspiegabile e...

Va in ospedale per un Mal di testa - muore in ambulanza : Un fine settimana che all’improvviso è diventato tragico per la città di Artena, nel Frusinate. Un ragazzo di 38 anni molto conosciuto perché era il titolare di una bar-paninoteca nel pieno centro della...

Salute - Usa : i Malati terminali potranno usufruire di cure non testate : La legge ‘Right to try’ (letteralmente ‘diritto a provare’) voluta dal presidente Usa Donald Trump potrebbe essere ‘sperimentata’ con una cura contro la Sla che sarà offerta direttamente al pubblico pur non avendo ancora superato i test ufficiali. La compagnia biotech Braisntorm, secondo quanto riporta Bloomberg, sta pianificando di metterla sul mercato a 300mila dollari a paziente. La legge, firmata lo ...

Eleonora Brigliadori - adesso si mette Male : il super Big chiede la sua testa : Dopo una campagna web contro la partecipazione di Eleonora Brigliadori a 'Pechino Express 2018', qualcosa si è mosso. Il caso sarebbe arrivato ai piani alti della Rai . Secondo quanto riporta TvBlog , ...

Mal di testa - arriva il vaccino : «Un'iniezione toglie il dolore per tre mesi». Il farmaco in Italia : In Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito sono oltre 15 milioni le persone che soffrono di emicrania episodica e cronica, in Europa questa malattia ha un costo per l'economia di 18 miliardi ...

Emicrania - prevenzione Malattia : ecco i nuovi farmaci/ ’Mal di testa’ : come combattere ed evitare le crisi : prevenzione dell'Emicrania, arrivano i nuovi farmaci che possono evitare questa fastidiosissima patologia. Gli esperti concordi che si debba intervenire prima che compaiano i sintomi.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 12:49:00 GMT)

Riki in Piazza Duomo con Tremo e Mal di testa - tra i fenomeni con Thomas e Maneskin : Riki in Piazza Duomo per Radio Italia Live - Il Concerto. Riccardo Marcuzzo fa parte della sezione dell'evento dedicata ai giovani artisti emergenti nostrani, i "fenomeni", visti in TV grazie alla loro partecipazione ad alcuni dei talent show più seguiti. Oltre a Riki in Piazza Duomo ci sono Thomas, proveniente dalla stessa edizione di Amici di Maria De Filippi, e il gruppo dei Maneskin, da X Factor 2017. Il primo ad esibirsi in ordine di ...

Sicilia - all’Ars parla il presidente Maltese : deputati M5s lasciano l’aula per protesta : Il presidente della Repubblica di Malta, Marie Louise Coleiro Preca, parla davanti ai deputati dell’Assemblea regionale Siciliana, dopo essere stata invitata dal presidente Gianfranco Miccichè. E i consiglieri regionali del Movimento 5 stelle lasciano l’aula. Il motivo? “Una decisione presa per protestare contro atteggiamento Malta sui migranti”, dicono gli eletti M5s, in un comunicato diffuso per dare notizia della loro ...

Lite La Valletta-Salvini. Malta : "Non provochi". Il ministro : "Rialziamo la testa" : È scontro in alto mare. Questa insolita battaglia navale, con 629 migranti ancora in attesa di sapere chi darà l'autorizzazione di all'Aquarius a sbarcare, si gioca tutta tra Roma e La Valletta. Da una parte Matteo Salvini, dall'altra il governo maltese.Riavvolgiamo il nastro. Il ministro dell'Interno, dopo il salvataggio di oltre 600 migranti nel mediterraneo, ha inviato una lettera a Malta invitandola a far sbarcare i profughi nei suoi porti e ...

Dopo la Tunisia anche Malta nel mirino di Salvini : 'Non fate nulla sui migranti'. Protesta e replica : 'Sono accuse false, abbiamo sempre fatto il nostro dovere' ribattono le autorità maltese al titolare del Viminale che li accusa di spendere poco sulle Ong che salvano migranti -

Trump firma legge per farmaci non testati a Malati terminali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve