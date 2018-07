ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Mafia, minacciò di morte con un messaggio vocale il giornalista Borrometi: condannato il fratello di un boss https://t… - Paolo18030138 : RT @fattoquotidiano: Mafia, minacciò di morte con un messaggio vocale il giornalista Borrometi: condannato il fratello di un boss https://t… - story96010 : RT @fattoquotidiano: Mafia, minacciò di morte con un messaggio vocale il giornalista Borrometi: condannato il fratello di un boss https://t… - VIOLAMARTELLA46 : RT @fattoquotidiano: Mafia, minacciò di morte con un messaggio vocale il giornalista Borrometi: condannato il fratello di un boss https://t… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Aveva inviato unalPaolominacciandolo di. Per questo motivo il tribunale di Siracusa haa 2 anni e 8 mesi di reclusione Francesco De Carolis, 44 anni, accusato di tentativo di violenza privata aggravata dal metodo mafioso nei confronti del cronista siciliano. De Carolis aveva inviato un file audio aminacciandolo anche dise avesse continuato a occuparsi del fratello Luciano, ritenuto dai magistrati della Dda personaggio di rilievo del clan siracusano “Bottaro-Attanasio“, giàcon sentenza passata in giudicato per omicidio,, estorsioni e droga. Sul giornale online laspia.it, da lui diretto,aveva scritto una serie di articoli su Luciano De Carolis. Prima di riunirsi in camera di consiglio i giudici avevano ascoltato la testimonianza dell’imputato, difeso dagli avvocati ...