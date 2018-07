M5S : blog Stelle - stop opacità - ora legge su partiti e fondazioni (2) : (AdnKronos) – Secondo l’esponente 5 Stelle , “non soltanto ci vuole la massima trasparenza su chi da i soldi, sapendo e conoscendo i nomi con precisione, sapendo che i bilanci devono essere pubblicati, non ci deve essere il minimo di opacità , e questo riguarda le fondazioni politiche, ma riguarda tutte le fondazioni , le fondazioni bancarie, anche le fondazioni attraverso le quali le ong praticano le loro attività, ok? E ...

Migranti - Lifeline a Salvini : “Qui esseri umani - non carne. Venga - è benvenuto”. Blog M5S : “E’ in gioco il futuro dell’Ue” : “Caro Matteo Salvini, non abbiamo carne a bordo, ma esseri umani. Vi invitiamo cordialmente a convincervi che sono le persone che abbiamo salvato dall’affogare. Vieni qui, sei il benvenuto“. E’ l’invito rivolto via Twitter al ministro dell’Interno italiano dall’equipaggio della nave Lifeline, l’imbarcazione che con 224 Migranti a bordo che continua a rimanere in alto mare e chiede aiuto in attesa di un porto sicuro dove ...