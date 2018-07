repubblica

: RT @rep_tecno: Lunghe attese alla fermata dell'autobus? Un algoritmo ci salverà - raspa90 : RT @rep_tecno: Lunghe attese alla fermata dell'autobus? Un algoritmo ci salverà - _Fab1ana_ : Lunghe attese alla fermata dell'autobus? Un algoritmo ci salverà -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Non succede solo nella capitale, dove usare i mezzi pubblici significa barcamenarsi tra rassegnazione e frustrazione, ma è un fenomeno diffuso in tutto il mondo. È noto come bus bunching , '...