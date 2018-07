Lunga vita a chi è altruista

Andar per concerti ti fa vivere più felice - e ti alLunga la vita - : Se poi la scienza ci dice che Andare a concerti aiuta, addirittura, ad allungare la vita, c'è un motivo in più per affollare stadi, palazzetti e arene .

Andar per concerti ti fa vivere più felice (e ti alLunga la vita) : La musica: consolatoria e salvifica. E i concerti sono la sua parte più entusiasmante. Kurt Cobain, che non era proprio un animale da palco, diceva: «Suonare dal vivo, è la forma più primordiale possibile di scambio di energia». Jim Morrison, che invece animale da palco lo era per davvero, era solito ripetere quanto salire sul palco lo esaltasse: «La gente va ai concerti rock perché le piace sentirsi una folla. Dà una strana sensazione di ...

“Cambio vita”. Caterina Balivo - è rivoluzione dopo l’addio a ‘Detto Fatto’. In una Lunga intervista ha confessato tutto : Il grande cambiamento era nell’aria e adesso arrivano tutte le conferme che stavamo aspettando. dopo aver portato al successo ‘Detto Fatto’, Caterina Balivo ha scelto di cambiare. Un nuovo programma, una nuova vita. La nota conduttrice ha ricevuto una proposta di lavoro che l’ha spinta a lasciare la trasmissione pomeridiana di Rai 2. Per la donna non è altro che una nuova sfida con sé stessa. Da Settembre, la ...

Dieta vegetariana : fa dimagrire e alLunga la vita : Fa dimagrire e allunga la vita: la Dieta vegetariana è ricca di benefici ed è l’ideale per tenersi in forma, senza rinunciare al gusto e ai piaceri della tavola. La Dieta vegetariana consiste nell’eliminazione di carne e pesce, con un conseguente consumo di verdure, frutta, cereali e legumi. A differenza dei regimi vegani, sono ammessi anche i latticini, le uova e il miele. Perché fa bene? Prima di tutto perché è ricca di fibre, sali ...

Civita a Pirozzi : un conto sono Lungaggini e un conto interventi possibili : Roma- Di seguito le parole di Michele Civita, consigliere della Regione Lazio del Pd. “Esistono già le norme che consentono di fare tutto ciò. L’esempio è la sede della Rinascente nel centro storico di Roma, che è stata svuotata e ricostruita. La facciata è rimasta la stessa. Le ‘provocazioni’ del presidente vanno accolte. Però un conto sono le lungaggini, le procedure autorizzative e i costi degli interventi, per cui ...

Una proteina ci alLunga la vita / Il Beclin-1 presente nel Dna è in grado di ripulire le cellule : Una proteina ci allunga la vita, il Beclin-1 presente nel Dna è in grado di ripulire le cellule. La longevità si potrebbe ancor di più allungare con prospettive future davvero interessanti.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 13:21:00 GMT)

Camminare rapidamente alLunga la vita/ Studio spiega come ridurrebbe il rischio di malattie cardiovascolari : Camminare rapidamente allunga la vita, uno Studio che arriva da Sidney spiega come ridurrebbe il rischio di malattie cardiovascolari e consiglia di evtiare la vita sedentaria.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 12:48:00 GMT)

Scoperta la proteina che alLunga la vita e rallenta l’invecchiamento : Il segreto della longevità è una proteina in grado di rallentare l’invecchiamento e allungare la vita. Lo sostengono i ricercatori dell’Università del Texas Southwestern Medical Center che hanno messo in luce le proprietà della proteina Beclin-1, individuata in precedenza durante uno studio sull’Alzheimer. Proprio queste ricerche avevano evidenziato il ruolo fondamentale di questo componente nelle malattie degenerative, confermato oggi dal ...

RENZI E BERLUSCONI/ Le due 'opposizioni' regalano vita Lunga a M5s e Lega : Questo governo giallo-verde ha bisogno di un'opposizione. E di un'opposizione seria. Invece quella di RENZI e BERLUSCONI non è ancora pervenuta.

Scoperta la proteina che rallenta l'invecchiamento e alLunga la vita : Si può allungare la vita, vivere di più? Fino a ieri le risposte a tale quesito riguardavano perlopiù una dieta equilibrata e uno stile sano e regolare, che potevano ridurre le probabilità di andare incontro a determinate malattie, favorendo così una vita più lunga. Oggi la risposta sembra essere racchiusa in una proteina. Questa particolare mutazione, infatti, sembrerebbe essere in grado non solo di allungare la vita, ritardando la vecchiaia, ...

AlLungare la vita : scoperta la proteina in grado di farlo : Scoperto un interruttore della longevità: potenziando il processo di ‘pulizia cellulare’ si prolunga la vita e migliora la Salute, almeno nei topi. Una mutazione in una proteina cruciale per il processo cellulare dell’autofagia ha mostrato infatti di aumentare sia la Salute sia la durata della vita, in uno studio pubblicato su ‘Nature’ dal team di Beth Levine, University of Texas Southwestern Medical Center ...

I - comici - elisir di Lunga vita : il calcio - un cane e sposarsi : ... diceva Goethe, per cui, siccome non si smette mai di essere bambini, ecco come negli ultimi anni si siano moltiplicate le inchieste che ti spiegano, certificate della scienza, cosa aggiunge anni ...

Golf - PGA Tour 2018 : Justin Rose alLunga ed intravede la vittoria nel Fort Worth Invitational : Manca ormai soltanto un round alla conclusione del Fort Worth Invitational (montepremi 7,1 milioni di dollari). La tappa del PGA Tour 2018 in corso di svolgimento sul percorso par 70 del Colonial Country Club di Fort Worth (Texas, Stati Uniti) vede al comando un Justin Rose che aumenta il suo vantaggio sugli inseguitori. L’inglese, grazie al solido -4 del sabato, si issa ad un complessivo -14 (196 colpi), portando a 4 colpi il gap che lo ...