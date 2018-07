blogo

: Lucia Bramieri: 'Lucia e Filippo molto diversi, Alessia e Matteo più affiatati' - gossipnewsapp : Lucia Bramieri: 'Lucia e Filippo molto diversi, Alessia e Matteo più affiatati' - IncontriClub : Lucia Bramieri: 'Lucia e Filippo molto diversi, Alessia e Matteo più affiatati' - gossipblogit : Lucia Bramieri: 'Lucia e Filippo molto diversi, Alessia e Matteo più affiatati' -

(Di lunedì 2 luglio 2018) A poche settimane dalla finale del Grande Fratello,, ospite della trasmissione radiofonica, Non succederà più, sulle frequenze di Radio Radio, ha messo sotto la lente d'ingrandimento le coppie nate all'interno dell'ultima edizione del reality di Canale 5. Qualche perplessità sul sentimento sbocciato traOrlando eContri: In generale sono poco convinta delle coppie che nascono all’interno di contenitori televisivi perchè poi fuori la vita è un’altra cosa ed è un altro film che non è quello del Gf nello specifico dove sei costretto tra virgolette a vivere 24 ore su 24. Quindi io con il cuore gli auguro che questa relazione sia lunga però qualche perplessità e qualche dubbio ce l’ho perchè li vedo. Poi non è detto, i poli opposti si attraggono, però finchè c’è magari una grande passione iniziale è più facile perchè sostenuto da un ...