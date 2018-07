Lucia Borgonzoni e l’illusoria superiorità antropologica dei lettori

ilfoglio

: RT @ilfoglio_it: Perché non c'e da gridare allo scandalo se il nostro sottosegretario alla Cultura non legge un libro da tre anni. 'Bandier… - AntonioGurrado : RT @ilfoglio_it: Perché non c'e da gridare allo scandalo se il nostro sottosegretario alla Cultura non legge un libro da tre anni. 'Bandier… - ilfoglio_it : Perché non c'e da gridare allo scandalo se il nostro sottosegretario alla Cultura non legge un libro da tre anni. '… - GseppeR : RT @UgoQuinzi: #GovernoStory Lucia Borgonzoni, Senatrice della Lega, è stata nominata sottosegretario di stato ai beni e attività culturali… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Oh Italia, nazione di santi, poeti, navigatori e sessanta milioni di sottosegretari alla cultura!ha dichiarato di non leggere un libro da tre anni e irrefrenabile s’è scatenato lo scandalo sul web. Certo era prevedibile: in Italia non legge nessuno, chi governa rappresenta la maggi