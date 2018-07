Luca Telese “Al pubblico di La7 piace la politica Con Mentana ci capiamo a sguardi e

Luca Telese a Blogo : "Gli sms notturni di Cairo - le boccacce a Mentana e il mio numero di telefono.. che darò stasera a In Onda" : "In questi anni lo standard giornalistico prevede che il conduttore non debba avere opinioni, ma debba essere imparziale. Mentana dice che non vota da anni, io invece ho sempre detto al mio pubblico che sono di sinistra. Non voglio prendere in giro lo spettatore, che può verificare se quando arriva Bersani io gli faccio la domanda. A Piazzapulita ho portato in studio un pvc plasticato lungo due metri e mezzo per mostrare quanto il ...