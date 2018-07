blogo

: Luca Telese a Blogo: 'Gli sms notturni di Cairo, le boccacce a Mentana e il mio numero di telefono.. che darò stase… - SerieTvserie : Luca Telese a Blogo: 'Gli sms notturni di Cairo, le boccacce a Mentana e il mio numero di telefono.. che darò stase… - tvblogit : Luca Telese a Blogo: 'Gli sms notturni di Cairo, le boccacce a Mentana e il mio numero di… - SettimoFiorenzo : @JoeBlack781 @InOndaLa7 @DAVIDPARENZO @La7tv @lucatelese Io boicotto quelle con Luca Cicciobello Telese -

(Di lunedì 2 luglio 2018) "In questi anni lo standard giornalistico prevede che il conduttore non debba avere opinioni, ma debba essere imparziale.dice che non vota da anni, io invece ho sempre detto al mio pubblico che sono di sinistra. Non voglio prendere in giro lo spettatore, che può verificare se quando arriva Bersani io gli faccio la domanda. A Piazzapulita ho portato in studio un pvc plasticato lungo due metri e mezzo per mostrare quanto il referendum costituzionale di Renzi fosse un pasticcio. Lo stesso ho fatto con l'assegno dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, con il quale ho avvolto Vito Crimi, che poi non mi ha voluto parlare per due mesi. Io mi espongo. E questo è un punto debole. Ma non scriverlo (ride, Ndr)".è un fiume in piena e dà la sensazione di essere molto carico alla vigilia della nuova stagione di In Onda. Che torna da stasera su La7 ("il direttore Salerno ...