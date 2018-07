Lotito show sul mercato della Lazio | frecciate alla Juve e non solo…

sportfair

(Di lunedì 2 luglio 2018) Il presidenteha parlatosuaimpegnata in un calcioche potrebbe essere molto remunerativo per le case societarie “Lanon ha bisogno di vendere per comprare. Quasi tutti i nostri giocatori sono appetiti a livello europeo, ma se un giocatore vuole andare via deve trovare il consensosocietà. È finito il tempo in cui andavamo con il cappello in mano ed eravamo le colonie di altre società. Le condizioni le fa chi vende: come si dice, pagare moneta vedere cammello“. Il presidenteè parso scatenato e voglioso di incassare in questo calciosua. Parlando a Tuttosport ha avuto parole molto chiare rivolte a chi segue i gioielli: “Per chi vuole un giocatorela porta si aprirà solo alle condizioni che dico io. Se la gente non ha i soldi non può comprare“. Questa sembra una stoccata ...