L' Oscar del Mondiale

Oscar Tabàrez - l’eroe simbolo dei Mondiali che lotta contro la malattia per amore del calcio e trascina l’Uruguay verso il folle sogno della vittoria : 1/11 LaPresse/AFP ...

Che cos’è la sindrome di Guillain-Barré - la malattia dell’allenatore dell’Uruguay Oscar Tabárez : 1/19 AFP/LaPresse ...

Il Papa e Ferito a morte : i copioni inediti dell'Oscar Sorrentino : Gli scogli, il mare, un gruppo di ragazzi distesi al sole e il più giovane in piedi, 'con le gambe nell'acqua, dedito ai ranci felloni'. Il desiderio di una donna 'che veleggia altrove', le risate ...

Ricerca : Cà FOscari consegna borse di studio della Fondazione Intesa Spaolo Onlus : Venezia, 28 giu. (AdnKronos) - Stamattina nell’Aula Baratto di Ca’ Foscari si è tenuta la cerimonia di consegna agli studenti di Ca’ Foscari, della borsa di studio finanziata da Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus. Presenti alla Cerimonia il Rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Michele Bugli

Ricerca : Cà FOscari consegna borse di studio della Fondazione Intesa Spaolo Onlus (2) : (AdnKronos) - La Commissione, dopo ampia e dibattuta disamina delle 32 domande in regola con i requisiti previsti dal Bando, ha ritenuto di assegnare fino ad esaurimento dello stanziamento a disposizione, borse di studio differenziate da un massimo di 3.000 euro a un minimo di 1.500 euro a 26 studen

Oscar - più donne e minoranze fra i nuovi membri dell’Academy : Gli Oscar So White sembrano essere un ricordo ancora forte nella memoria dell’Academy of Motion Pictures Arts and Science, ricordo a cui si cerca però in tutti i modi di rimediare. L’associazione che raccoglie gli artisti e i professionisti più in vista dell’industria cinematografica americana e internazionale, quelli che poi potranno appunto votare i famosi premi filmici che si tengono fra febbraio e marzo di ogni anno, sta ...

Mondiali Russia - i calciatori con la… barba : il look ‘alla MOscardelli’ [FOTO] : 1/13 Jedinak (Lapresse) ...

Massimo Bottura e l'Osteria Francescana vincono gli Oscar della gastronomia : Massimo Bottura vince il World's 50 Best Restaurants 2018. Lo chef dell?Osteria Francescana sale sul podio della classifica come migliore ristorante del mondo per la seconda volta (la prima...

World’s 50 Best Restaurants : l’Italia vince gli Oscar della Gastronomia con Massimo Bottura : L'Osteria Francescana di Modena è stato nominato miglior ristorante al mondo, riuscendo a bissare il prestigioso riconoscimento già ottenuto nel 2016. Ma Bottura non è l'unico italiano presente nella Top 50. La cerimonia si è tenuta a Bilbao, in Spagna.Continua a leggere

L'ITALIA VINCE GLI Oscar DELLA GASTRONOMIA CON MASSIMO BOTTURA E L'OSTERIA FRANCESCANA : MASSIMO BOTTURA VINCE il World's 50 Best Restaurants 2018. Lo chef delL'OSTERIA FRANCESCANA sale sul podio DELLA classifica come migliore ristorante del mondo per la seconda volta , la prima era stata nel 2016, . 'Il mio ringraziamento va a tutta la mia squadra, - dice BOTTURA dal Dal Basque Culinary Center di Bilbao dove si è tenuta la cerimonia di ...

Massimo Bottura e l'Osteria Francescana vincono gli Oscar della gastronomia : Massimo Bottura vince il World's 50 Best Restaurants 2018. Lo chef dell?Osteria Francescana sale sul podio della classifica come migliore ristorante del mondo per la seconda volta (la prima...

Massimo Bottura e l'Osteria Francescana vincono gli Oscar della gastronomia : LEGGI ANCHE Massimo Bottura, ladri in casa dello chef: moglie e figlio erano a letto LEGGI ANCHE World's 50 Best Restaurants, Bottura perde il primato: il primo al mondo è l'Eleven Madison Park di ...

L’E-Pace di Jaguar sbanca agli Oscar del design auto : Il Salone dell’auto di Torino Parco Valentino è un evento all’insegna delle grandi emozioni per gli appassionati di motori, con una chiara ispirazione ai celebri raduni internazionali come Monterey Car Week e Goodwood. Numeri da record per l’edizione 2018 (6-10 giugno): oltre 600mila visitatori. Nella giornata d’inaugurazione, oltre alla presenza del neo Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli e quella delle supercar che hanno sfilato in ...

Assegnati gli Oscar dell'arte digitale. Ecco chi ha vinto : Leonardo, fondato nel 1968 a Parigi, è un giornale che si occupa da sempre delle complesse e affascinanti relazioni tra l'arte, la scienza e la tecnologia. L'originario Journal si è poi trasformato ...