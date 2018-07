“Loro 4?” La foto del giorno e la reazione di Matteo Salvini

caffeinamagazine

: @lauraboldrini Loro 4 più #FilippoTortu che batte il record di Mennea...credo che l'atletica stia dando sempre enor… - RobertoPopeo : @lauraboldrini Loro 4 più #FilippoTortu che batte il record di Mennea...credo che l'atletica stia dando sempre enor… - meetmeontheroad : @filsurace Credo che la sinistra voglia far notare ai salviniani e a razzisti vari come in effetti 'italiano' non v… - RioImmaginaa : @stemolinaradio Non si importano atleti, loro 4 sono il simbolo dell'immigrazione REGOLARE, in quanto 3 nate in Ita… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Stanno facendo il giro del web in queste ore ledelle quattro atlete azzurre che hanno vinto l’oro ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona nella staffetta 4×400, una notizia celebrata in lungo e in largo sui social network dagli appassionati di sport che, festanti, hanno continuato a condividere e commentare le immagini che mostrano il poker di campionesse di colore felici dopo l’incredibile impresa centrata. Si tratta di Raphaela Luduko, Maria Benedicta Chigbolu, Libania Grenot e Ayomide Folorunso, nomi che probabilmente gli appassionati di sport sentiranno ripetere spesso nel corso dei prossimi anni viste le ottime premesse. A commentare la bellissima notizia per il nostro paese è stato anche il ministro dell’Interno, che si è lasciato andare così attraverso il proprio profilo Facebook: “Bravissime – scrive il vicepresidente su ...