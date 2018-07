López Obrador | un «messia» di sinistra a capo del Messico

Il Messico va a sinistra. Vince Lopez Obrador (al terzo tentativo) - Trump si congratula subito : Il tweet di Donald Trump è arrivato prestissimo, quando lo spoglio era ancora pienamente in corso. Il presidente americano si è voluto congratulare con Andrés Manuel López Obrador, leader della sinistra, per la sua vittoria nelle presidenziali messicane. "Sono ansiosissimo di poter lavorare con lui. C'è molto che può essere fatto per beneficiare a Stati Uniti e Messico!" ha scritto The Donald.A stretto ...

Messico - Lopez Obrador è il nuovo presidente : Andres Manuel Lopez Obrador, noto come Amlo, è il nuovo presidente del Messico. Secondo quanto reso noto dall’autorità elettorale, il nazionalista di sinistra ha ottenuto il 53% dei voti.Dietro di lui Ricardo Anaya (Pan-Prd) sarebbe al 22,1-22,8%, e José Antonio Meade (Pri) si sarebbe fermato al 15,7-16,3%. L’affluenza alle urne, ha concluso, è sta...

Presidenziali Messico - vittoria schiacciante per il leader di sinistra Lopez Obrador : "Per il bene del Messico, gli auguro il più grande successo" , ha dichiarato Meade, del Partito rivoluzionario istituzionale , Pri, al potere. Nella giornata di domenica decine di milioni di messicani ...

López Obrador vuole trasformare in speranza la rabbia del Messico : Il 1 luglio si elegge il nuovo presidente messicano. Il candidato del Movimento di rigenerazione nazionale sa che la rabbia può far vincere le elezioni, ma non aiuta a governare. Leggi