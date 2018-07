Lo stadio di Amsterdam si illumina grazie alle auto elettriche

wired

(Di lunedì 2 luglio 2018) Dati e prospettive sembrano incoraggianti: 3 Megawatt di potenza nominale e 590 pacchi batterie di cui 250 recuperati da veicoli usati, per un totale di 117 mila tonnellate di CO2 risparmiate in circa dieci anni. Quello che è stato appena presentato alla Johan Cruijff ArenA diè di fatto il più grande sistema di accumulo energetico mai realizzato in Europa all’interno di un edificio commerciale, messo a punto utilizzando batterie nuove e usate di veicoli elettrici. Un progetto ambizioso sviluppato nel corso degli ultimi 3 anni, che permette ora alloolandese di immagazzinare e utilizzare in modo mirato l’energia prodotta attraverso i suoi 4.200 pannelli solari. E, al contempo, di trasformarsi in fornitore di energiaall’inverter bidirezionale di cui è dotato il sistema. “a questo sistema di accumulo energetico, il nostro, che è uno ...