Lo smartwatch da indossare anche con l’abito della festa

(Di lunedì 2 luglio 2018) Grandi schermi, pulsanti laterali a vista e look digitale. Se pensiamo a uno, lo immaginiamo così. Un gadget dichiaratamente tech e perfetto se indossato con un abbigliamento sportivo, ma un po’ meno adatto a essere portato in ufficio per monitorare i passi fatti nelle nostre pause pranzo fit, o le distanze percorse nonostante i tacchi a spillo. Cosa dire poi dell’abbinamento impossibile con il nostro abitino estivo preferito? LEGGILa sexy Lamarr, vera bombascienza Fossil deve averci letto nel pensiero quando ha creato Q Accomplice, un orologio ibrido che unisce l’eleganza di un quadrante classico e dei profili assottigliati alla cassa Fossil Q Hybrid più sottile realizzata fino ad oggi. A completare il mood stylish, la possibilità di scegliere tra un cinturino in pelle o il bracciale in acciaio. Qui non si sente la mancanza del silicone così ...