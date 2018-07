Livorno | salva madre e figlia dopo esplosione Nogarin | “Cittadinanza” Lui | “Non chiedo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 luglio 2018) E’ stato svegliato dal riposo pomeridiano da un’e quando ha visto l’appartamento del palazzo di fronte a casa sua, in centro a, avvolto dal fumo e ha sentito chiedere aiuto, è sceso, ha preso una scala che aveva nel furgone e ha estratto dall’abitazione prima una ragazzina di 14 anni e poi ladi 57. Ora Qato Nertil, originario di Berat in Albania, 31 anni di cui gli ultimi 6 passati in Italia, è stato ricevuto dal sindaco Filippoche per lui propone un premio speciale e manda un massaggio alla prefettura per velocizzare l’iter per farlo diventare cittadino italiano. Qato fino a poco più di un anno fa lavorava nella ditta edile dello zio: “Adesso sono disoccupato – racconta Nertil a ilfatto.it – Vorrei lavorare perché devo pagare il mutuo e le bollette della mia casa ma adesso nonnulla: sono contento non per me ...