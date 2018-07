L’Italia ha il suo oro nero! Dai Giochi del Mediterraneo uno splendido spot per

Merkel minaccia L’Italia sui migranti per salvare il suo governo : Bruxelles. Un mini-summit a otto, che dovrebbe preparare il terreno al Consiglio europeo del 28 e 29 giugno, ma che in realtà serve a risolvere un grave problema di politica interna in Germania e a salvare la cancelliera Angela Merkel dall'offensiva del suo ministro dell'Interno, Horst Seehofer: l'i

Roberto Mancini ed il suo riscatto : “voglio portare L’Italia in Qatar da ct per rimediare alle mie assenze dai Mondiali da calciatore” : Roberto Mancini, neo ct della Nazionale, si confessa nell’intervista di copertina del numero di luglio-agosto di GQ in edicola dal 12 giugno New York, 1984. Un diciannovenne Roberto Mancini ha appena concluso una minitournée azzurra di due partite, il rientro è previsto per il pomeriggio del giorno dopo. I “grandi” della squadra, i campioni del mondo di due anni prima, gli propongono un giro nella Manhattan “by night”. Per i più giovani ci ...

Roberto Mancini ed il suo riscatto : “voglio portare L’Italia in Qatar da ct - per rimediare alle mie assenze dai Mondiali da calciatore” : Roberto Mancini, neo ct della Nazionale, si confessa nell’intervista di copertina del numero di luglio-agosto di GQ in edicola dal 12 giugno New York, 1984. Un diciannovenne Roberto Mancini ha appena concluso una minitournée azzurra di due partite, il rientro è previsto per il pomeriggio del giorno dopo. I “grandi” della squadra, i campioni del mondo di due anni prima, gli propongono un giro nella Manhattan “by night”. Per i più giovani ci ...

Selena Gomez : nel video di “Back To You” ha dimostrato che L’Italia è sempre al primo posto nel suo cuore : Ecco perché <3 The post Selena Gomez: nel video di “Back To You” ha dimostrato che l’Italia è sempre al primo posto nel suo cuore appeared first on News Mtv Italia.

Aldo Moro - a 40 anni dalla morte : il suo sacrificio cambiò L’Italia : Aldo Moro, a 40 anni dalla morte: il suo sacrificio cambiò l’Italia Aldo Moro, a 40 anni dalla morte: il suo sacrificio cambiò l’Italia Continua a leggere L'articolo Aldo Moro, a 40 anni dalla morte: il suo sacrificio cambiò l’Italia proviene da NewsGo.

“È morto dopo 15 giorni di agonia”. L’Italia perde una grande figura. Se ne va una mente geniale : “Il suo nome era in tutte le nostre case” : Il ponte di legno e quel fiume che muove la vita del piccolo paesino, sono soltanto due delle particolarità di un logo che rimane impresso nella mente. Un marchio oramai celebre in Italia e nel mondo che è conosciuto anche se non si è amanti del prodotto che rappresenta: una di quelle immagini che appena la si guarda fa dire: “Sì, la conosco”. Oggi però, per quel ponte, per quel fiume e per quella città, è un giorno triste, il più triste. ...

“È morta”. La moda piange ‘la signora’. Con le sue creazioni e il suo gusto ha portato il nome delL’Italia in alto : un male incurabile se l’è portata via in soli due mesi : Si è spenta mercoledì 25 aprile del 2018 a causa di una malattia che le era stata diagnosticata solo due mesi fa. Sono rimasti a piangere per lei i suoi quattro figli: Ginevra, Emanuele, Angelica e Consolata, i ragazzi nati dalla relazione avuta con il marito, l’avvocato Giuseppe Visconti. Nel mondo della moda era conosciuta come ”La signora della seta”, Fulvia Visconti Ferragamo era la quarta dei sei figli di Salvatore ...

Ha un cancro al cervello. Laurea da brividi in ospedale. La storia di Olga commuove L’Italia intera e le sue parole sono un insegnamento per tutti. Ecco come ha realizzato il suo sogno : Olga D’Eramo, 50 anni, di Ovada, si è sentita male ed è stata ricoverata. La data della discussione era già stata decisa, ma lei non poteva raggiungere l’Università: è stata la commissione ad andare in ospedale e permetterle di realizzare il suo sogno. Ha conseguito la Laurea in Discipline psicosociali. Lo ha fatto a 50 anni, dopo un diploma di Dirigente di comunità e un posto da docente all’istituto Cnos di Alessandria. Ma l’aula magna ...