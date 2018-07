L' Inter blinda Icardi | ' Nessuna offerta per lui Presto il rinnovo'

Juventus - ritorno di fiamma per Icardi. Ma l' Inter vuole blindarlo : ritorno di fiamma tra la Juventus e Mauro Icardi . Il club bianconero pensa all'attaccante del l'Inter , già osservato speciale di Marotta e Paratici due anni fa, per rinforzare l'attacco, soprattutto ...

Pd - il documento dei renziani blinda la direzione : "No a conte Interne" : Alla vigilia della direzione che dovrebbe decidere - quantomeno - se il partito è disposto o meno ad intavolare delle trattative con il MoVimento 5stelle sulla formazione del prossimo governo, il Pd assiste a un altro colpo di scena sul fronte, delicatissimo, degli equilibri interni. A muoversi, ancora una volta, sono molti renziani.In giornata è stato diffuso un documento in cui si ribadisce che nella direzione di domani non vi saranno "conte ...