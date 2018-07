L' immigrazione non è una emergenza L' intervento di Minniti sul Foglio

Salvini : crisi Germania mostra che forte immigrazione non più... : Il ministro dell'Interno e vice premier Matteo Salvini si augura una soluzione rapida alla crisi politica tedesca, ma sottolinea l'impatto della questione migratoria su quanto sta accadendo.

Salvini 'Crisi di Merkel non è colpa mia - immigrazione fuori controllo'. Ft 'Minaccia per l Ue - rischio Weimar' : 'La minaccia a Bruxelles di un Salvini senza paura', insieme alla politica dei dazi di Donald Trump, rischia di far diventare l'Ue 'una repubblica di Weimar dei nostri tempi'. È questo invece il ...

Il presidente della Camera Roberto Fico all'hotspot di Pozzallo : "Io i porti non li chiuderei - sull'immigrazione servono intelligenza e cuore" : "Io i porti non li chiuderei". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo la visita nell'hotspot di Pozzallo. "Dell'immigrazione - ha aggiunto - si deve parlare con intelligenza e cuore".Fico ha anche difeso il lavoro delle ong, finite nel mirino del governo gialloverde. "Quando si parla di ong bisogna capire cosa si vuole intendere. Fanno un lavoro straordinario", ha sottolineato. "L'inchiesta di Palermo archiviata, l'inchiesta ...

Valeria Marini : "Se non fossi stata showgirl - avrei fatto la missionaria. Salvini? L'ho votato. Sull'immigrazione son d'accordo con lui" : "Il mondo dello spettacolo è la mia vita. In alternativa sicuramente avrei aiutato gli altri facendo la missionaria". Se non fosse diventata show-girl, Valeria Marini avrebbe intrapreso un altro tipo di percorso. Lo racconta sulle pagine del Giornale, nel corso di un'intervista nella quale ha espresso il suo pensiero politico, promuovendo il governo giallo-verde. Si legge sul Giornale:"Io ho votato Salvini, come ho votato Berlusconi. Sta ...

Alessia Morani - l'ultimo delirio della piddina : 'immigrazione - il governo non ha ottenuto niente di niente' : Ancora una volta...non ha capito nulla. Lei è Alessia Morani , la piddina che punta il dito contro il governo affermando che non ha ottenuto ' niente ma proprio niente ' sui migranti. Come se chiudere ...

Sanchez : "immigrazione - non c'è consenso" : 23.28 Il premier spagnolo Pedro Sanchez in vista del vertice Ue di domani sull'immigrazione ha rilevato che "non c'è consenso" sulla questione fra i 28 paesi e ha auspicato "una cooperazione rafforzata", proponendo tra l'altro un numero di "porti sicuri europei", dove i migranti che sbarcano siano considerati come arrivati nella Ue. Sanchez ha ribadito anche la proposta che la Spagna guidi i negoziati con il Marocco,e per gli altri paesi ...

Macron : 'immigrazione? Non è crisi migratoria - ma politica' : Non potete parlarmi di crisi, c'è una crisi politica. Non c'è un'ondata migratoria in arrivo in Europa, ne abbiamo avute di impressionanti in passato che hanno destabilizzato il continente. Abbiamo ...

Ue : Gelmini - Italia non si preoccupi solo di immigrazione : Roma, 22 giu. (AdnKronos) – ‘Rileviamo con preoccupazione che, in vista della riunione del Consiglio europeo del prossimo 28 e 29 giugno, si parla solo di immigrazione mentre in quella occasione verrà discussa anche la proposta franco-tedesca di riforma della governance economica europea che danneggia il nostro Paese ed è stata ultimata senza la presenza dell’Italia in un incontro bilaterale Macron-Merkel pochi giorni ...

Ue : Gelmini - Italia non si preoccupi solo di immigrazione : Roma, 22 giu. (AdnKronos) – ‘Rileviamo con preoccupazione che, in vista della riunione del Consiglio europeo del prossimo 28 e 29 giugno, si parla solo di immigrazione mentre in quella occasione verrà discussa anche la proposta franco-tedesca di riforma della governance economica europea che danneggia il nostro Paese ed è stata ultimata senza la presenza dell’Italia in un incontro bilaterale Macron-Merkel pochi giorni ...

immigrazione - Roberto Fico demolito da Andrea Delmastro : 'Se questa non è una pacchia...' : 'Ricordo al presidente Fico che lo Stato italiano spende per ogni migrante più del doppio che per un pensionato sociale italiano. Se per i migranti non è pacchia , cos'è per i pensionati sociali ...

Papa : “I populisti creano la psicosi dell’immigrazione”. Su Twitter : “Paura non impedisca di accogliere” : I populisti “creano la psicosi” sulla questione dell’immigrazione, anche se società anziane come l’Europa stanno affrontando “un grande inverno demografico” e hanno bisogno di più immigrati. Lo ha detto il Papa in un’intervista alla Reuters, pubblicata sul suo sito. Il pontefice critica anche l’amministrazione americana sulla gestione soprattutto dei minori e dice di essere dalla parte dei vescovi Usa che hanno definito ...

Sondaggi - immigrazione e sicurezza? No - non sono la priorità : per 2 su 3 la politica si deve occupare di temi economici : L’immigrazione e la sicurezza non sono il primo tema sul quale il Parlamento dovrebbe concentrarsi. E nemmeno il secondo. E’ una minoranza, secondo l’ultimo Sondaggio Ixè per l’HuffingtonPost, a sostenere che la priorità di chi governa sia quella dei migranti e che ci sia un’emergenza sicurezza. I primi tre argomenti ai quali pensano gli italiani, infatti, sono l’economia e lo sviluppo (quindi 62 per cento, ...

Sondaggi - immigrazione e sicurezza? No - non sono la priorità : per 2 su 3 la politica si deve occupare di temi economia : L’immigrazione e la sicurezza non sono il primo tema sul quale il Parlamento dovrebbe concentrarsi. E nemmeno il secondo. E’ una minoranza, secondo l’ultimo Sondaggio Ixè per l’HuffingtonPost, a sostenere che la priorità di chi governa sia quella dei migranti e che ci sia un’emergenza sicurezza. I primi tre argomenti ai quali pensano gli italiani, infatti, sono l’economia e lo sviluppo (quindi 62 per cento, ...

immigrazione - Melania contro Donald : "Non separare bambini e genitori" : Melania Trump attacca la linea dura sui migranti del marito. Attraverso la sua portavoce, Stephanie Grisham, la first lady si è scagliata contro la politica sull' Immigrazione di Donald Trump , che ...