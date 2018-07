Libiana Grenot | trionfatrice ai Giochi del Mediterraneo | Mi sento italiana | per me

huffingtonpost

: RT @m_fresu: Libiana Grenot,nata a Cuba,regala il primo oro all'Italia agli europei di atletica di Zurigo.Ditelo a Matteo Salvini. http://t… - ZappacostaMarco : RT @m_fresu: Libiana Grenot,nata a Cuba,regala il primo oro all'Italia agli europei di atletica di Zurigo.Ditelo a Matteo Salvini. http://t… - hitch65 : medaglia d'oro italiana, nella staffetta femminile dei 400 m: Libiana Grenot, Ayomide Folorunso, Maria Benedicta C… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) "Io mi, e come faccio sempre quando scendo in pista penso solo a onorare la maglia azzurra e il tricolore. Il resto non conta"., in un'intervista rilasciata all'agenzia Dire, commenta la sua vittoria aidel, dove ha conquistato il podio alla staffetta 4x400, assieme alle colleghe Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso e Raphaela Lukudo. La scatto che le ha immortalate sorridenti a pochi minuti dal trionfo ha dato vita sui social a un dibattito politico, ma- 34 anni e numerosi successi alle spalle - non ha intenzione di intromettersi nella polemica."Mi hanno riferito dei commenti che sono usciti", ha commentato, "Io in questo momento mi sto concentrando esclusivamente a pensare all'obiettivo, all'europeo, non mi interessa il resto. È una questione delicata e non voglio entrarci. Io sono una sportiva, penso a correre ...