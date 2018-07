Libia | Unhcr | nuovo naufragio | 114 persone disperse

Migranti - Unhcr : nuovo naufragio al largo della Libia. 114 dispersi - : "Un altro triste giorno in mare" scrive su twitter la sezione libica dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati

Migranti - nuovo naufragio in Libia. L'Unhcr denuncia : «114 dispersi» : Un nuovo naufragio di Migranti, stavolta con 114 dispersi, è stato segnalato dalL'Unhcr al largo delle coste libiche. «Un altro triste giorno in mare: oggi 276 rifugiati e Migranti...

Migranti - nuovo naufragio in Libia. L'Unhcr denuncia : '114 dispersi' : Un nuovo naufragio di Migranti, stavolta con 114 dispersi, è stato segnalato dalL'Unhcr al largo delle coste libiche. 'Un altro triste giorno in mare: oggi 276 rifugiati e Migranti sono stati fatti ...

Nuovo naufragio in Libia - 114 persone disperse in mare - Unhcr - : Roma, 2 lug. , askanews, Un Nuovo naufragio di migranti, con un bilancio di 114 dispersi, ha avuto luogo oggi al largo delle coste della Libia. Lo ha annunciato su Twitter la sezione libica dell'Alto ...

Migranti : Unhcr - naufragio in Libia con 114 dispersi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - l'Unhcr denuncia : 'Nuovo naufragio in Libia con 114 dispersi' : Un nuovo naufragio di Migranti, stavolta con 114 dispersi, è stato segnalato dall'Unhcr al largo delle coste libiche. 'Un altro triste giorno in mare: oggi 276 rifugiati e Migranti sono stati fatti ...

Migranti - Unhcr : “Naufragio al largo della Libia. 276 persone riportate a Tripoli - 114 ancora disperse in mare” : Un nuovo naufragio di Migranti, stavolta con 114 dispersi, è stato segnalato dall’Unhcr al largo delle coste libiche. “Un altro triste giorno in mare”, si legge in Tweet della sezione libica dell’Alto commissario Onu per i rifugiati, “oggi 276 rifugiati e Migranti sono stati fatti sbarcare a Tripoli, inclusi 16 sopravvissuti di un’imbarcazione che portava 130 persone, delle quali 114 sono ancora disperse in mare”. ...

Migranti - nuovo naufragio in Libia. Unhcr : "Ci sono 114 dispersi" : Un nuovo naufragio di Migranti, stavolta con 114 dispersi, è stato segnalato dall'Unhcr al largo delle coste libiche. "Un altro triste giorno in mare: oggi 276 rifugiati e Migranti sono stati fatti sbarcare Tripoli, inclusi 16 sopravvissuti di un'imbarcazione che portava 130 persone, delle quali 114 sono ancora disperse in mare", riferisce un tweet della sezione libica dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati.Anche un rappresentante ...

Migranti - Unhcr : “2.500 riportati in Libia in sette giorni” : Migranti, Unhcr: “2.500 riportati in Libia in sette giorni” Migranti, Unhcr: “2.500 riportati in Libia in sette giorni” Continua a leggere L'articolo Migranti, Unhcr: “2.500 riportati in Libia in sette giorni” proviene da NewsGo.

Migranti - Unhcr : nuovo naufragio in Libia : 63 dispersi - : L'agenzia Onu riferisce che il barcone su cui viaggiavano si è capovolto. Altre 41 persone sono state tratte in salvo dalla guardia costiera a largo di Zwara

Migranti - l Unhcr '2500 migranti riportati in Libia in 7 giorni' : ROMA. Sono sempre di più i migranti che rischiano di morire tentando inutilmente di lasciare la Libia: secondo l'ultimo rapporto settimanale dell'Unhcr in Libia, i migranti riportati a terra in Libia ...

Migranti - Unhcr : nuovo naufragio in Libia : 63 dispersi : Migranti, Unhcr: nuovo naufragio in Libia: 63 dispersi L'agenzia Onu riferisce che il barcone su cui viaggiavano si è capovolto. Altre 41 persone sono state tratte in salvo dalla guardia costiera a largo di Zwara Parole chiave: ...

Unhcr - nuovo naufragio Libia : 63 dispersi : 20.10 L'Unhcr Libia denuncia un'altra tragedia del mare: 63 persone risultano disperse dopo che il barcone su cui viaggiavano si è capovolto. Altre 41 sono state tratte in salvo dalla Guardia costiera a largo di Zwara, riferisce l'agenzia Onu sul suo profilo Twitter. Nell'ultima settimana,dal 21 al 28 giugno,sono stati riportati in Libia 2.425 migranti intercettati in mare. In un giorno quasi mille persone, l'allarme dell'agenzia Onu che parla ...

Nuovo naufragio in Libia - si ribalta barcone. L Unhcr 'Ci sono 63 dispersi' : L'Unhcr in Libia denuncia un'altra tragedia del mare: 63 persone risultano disperse dopo che il barcone su cui viaggiavano si è capovolto. Altre 41 persone sono state tratte in salvo dalla guardia ...