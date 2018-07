Libia - dopo i rinvii arriva il decreto : motovedette e 1 - 4 milioni di aiuti : Dieci motovedette, due unità navali da 27 metri, manutenzione e formazione del personale. Approda in Consiglio dei ministri il decreto per aumentare le dotazioni della Guardia Costiera libica, ...

Cento migranti dispersi dopo un naufragio in Libia. Tra le vittime 3 bambini. Salvini : “Porti chiusi alle Ong anche per i rifornimenti” : Ci sono anche tre bambini fra le vittime del naufragio del gommone a est di Tripoli dove ci sono almeno 100 dispersi. Lo riferisce il sito Alwasat precisando che il gommone è affondato a sei chilometri dalla costa e i naufraghi messi in salvo sono 16. «Sono stati ripescati i corpi di tre bambini», scrive il sito riferendo che sul gommone c’erano qu...

Migranti - Salvini dopo visita in Libia : 'Campi in Niger - Mali - Chad - Sudan Lifeline fuorilegge - mai in Italia' : Deve essere un interesse comune dell'Europa la stabilità dei Paesi del mediterraneo nel pieno rispetto della sovranità delle autorità libiche' 'L'Italia è il nostro primo partner, nell'economia, nel ...

Migranti - Proactiva : “Dopo accordo con la Libia soccorso in mare non ha regole”. Msf : “Siamo lì perché non c’è l’Europa” : “Dopo l’accordo con la sedicente guardia costiera libica le cose sono cambiate” ed “è cresciuta la violenza”. Messe nel mirino dal ministro dell’Interno Matteo Salvini e accusate dalle frasi del pm di Catania Carmelo Zuccaro, le ong rispondono e indicano nell’accordo stipulato dal precedente titolare del Viminale Marco Minniti l’origine del caos nel Mediterraneo di questo ultimo periodo. “C’è ...

Romano Prodi - lo schiaffo a Macron dopo le accuse all'Italia : 'Parole intollerabili da chi ha fatto la guerra alla Libia' : Il presidente della Francia Emmanuel Macron è riuscito nell'impresa di riunire tutti gli italiani contro di sé. Anche chi non si sarebbe mai sognato di sostenere il governo Lega-M5s, come l'ex premier ...

Migranti - dopo Aquarius un'altra nave al largo della Libia. Salvini : «L'Italia ha smesso di ubbidire». Onu e Ue : «Fateli sbarcare subito» : ROMA - Al caso Aquarius, a cui Salvini dopo lo scontro di ieri con Malta dice di aver lavorato tutta la notte, si aggiunge quello di una seconda nave carica di Migranti,...

