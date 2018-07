Libania Grenot | «Sono italiana al 100% | pronta a incontrare Salvini» Le immagini|Video

Libania Grenot - talento cubano oro europeo nel 2016 : Libania Grenot, la più famosa del quartetto. Sempre dalle pagine Fidal si scopre che Libania 'a Cuba era considerata un talento. Il papà Francisco è sindacalista, la mamma Olga giornalista. L'ultima ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Davide Re - spettacolare oro! Libania Grenot d’argento - bronzi dai 100 metri : Seconda giornata di gare per l’Atletica leggera ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. A Tarragona (Spagna) l‘Italia conquista altre medaglie in una serata mediamente positiva. Davide Re domina letteralmente i 400 metri e trionfa con un eccellente 45.26, abbattendo il suo personale di cinque centesimi. Il ligure è diventato così il quarto azzurro di tutti i ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Libania Grenot a caccia del bis : Mancano pochi giorni alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo 2018, che avranno inizio venerdì 22 giugno a Tarragona (Spagna). Per gli appassionati di Atletica l’attesa dovrà essere prolungata di cinque giorni, dato che le competizioni all’interno del Estadio de Atletismo de Campclar prenderanno il via mercoledì 27 dello stesso mese. La delegazione azzurra si presenta con 57 italiani al via e numerose possibilità di ...

Atletica – Meeting internazionale di Marsiglia : Libania Grenot sfida un cast di primo piano : Libania Grenot domanin sui 400 al Meeting internazionale di Marsiglia Dopo il 51.81 vincente di Huelva, Libania Grenot si prepara nuovamente ad affrontare il giro di pista. La bicampionessa europea dei 400 metri tornerà in gara sabato 16 giugno al Meeting internazionale di Marsiglia dove sarà alle prese con un cast di primo piano. Su tutte spicca la presenza della plurimedagliata statunitense Allyson Felix, ma la panterita azzurra delle Fiamme ...

Atletica - Libania Grenot firma lo stagionale : 51.81 per la Panterita a Huelva. Merlo scatenata tra le siepi : Libania Grenot ha vinto i 400 metri del Meeting di Huelva con il tempo di 51.81. Si tratta della miglior prestazione stagionale per la due volte Campionessa d’Europa che alla quarta uscita dell’anno ha migliorato di 12 centesimi il crono di Clermont (12 maggio). La Panterita non ha avuto alcun problema a regolare la portoghese Catia Azevedo (52.31) e a riscattarsi dalla prestazione sottotono vista al Golden Gala di Roma la scorsa ...

Atletica - Libania Grenot corre sotto i 52” : buon 51.93 a Clermont - Panterita verso gli Europei : Libania Grenot si sta preparando al meglio in vista degli Europei 2018 di Atletica leggera dove vuole conquistare il terzo titolo consecutivo sui 400 metri. La Panterita, infatti, sta attraversando un buon momento di forma come testimonia il 51.93 corso a Clermont: l’azzurra ha migliorato il proprio stagionale di ben sei decimi (52.54 due settimane fa sempre sulla pista della Florida) venendo battuta soltanto dalla 23enne giamaicana ...