Liam Payne e Cheryl Cole si sono lasciati

tvzap.kataweb

: Ci dispiace molto per #LiamPayne e #Cheryl ?? la traduzione dei loro tweet QUI ?? - team_world : Ci dispiace molto per #LiamPayne e #Cheryl ?? la traduzione dei loro tweet QUI ?? - mtvitalia : Diteci che non è vero: Liam e Cheryl si sono lasciati ?? - mtvitalia : Si erano incontrati per la primissima volta nel 2008 e oggi Liam e Cheryl hanno annunciato di essersi lasciati ???? -

(Di lunedì 2 luglio 2018) “Siamo tristi di annunciare che ci siamo separati. È stata una decisione difficile da prendere. Abbiamo ancora tanto amore l’uno per l’altro come famiglia. Bear è il nostro mondo e vi chiediamo di rispettare la sua privacy in questo momento, mentre cerchiamo di gestire la situazione insieme”. Questo il tweet congiunto chehanno pubblicato sui rispettivi profili per comunicare ai fan che la loro storia d’amore è finita. We are sad to announce that we are going our separate ways. It’s been a tough decision for us to make. We still have so much love for each other as a family. Bear is our world and we ask that you respect his privacy as we navigate our way through this together. —(@Official) 1 luglio 2018 La loro relazione (35 anni lei, 24 lui) era stata ufficializzata nei primi mesi del 2016, anche se pare ...