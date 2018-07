Liam Hemsworth | matrimonio in gran segreto con Miley Cyrus?

Chris e Liam Hemsworth : un selfie da 2 milioni di like : Sono i fratelli più belli, amati e invidiati del cinema di oggi. Stiamo parlando di Chris e Liam Hemsworth , attori di origini australiane, oramai da anni sulla cresta dell'onda. Il primo è un ...

Miley Cyrus avrebbe sposato Liam Hemsworth : Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sarebbero sposati. Il condizionale è d’obbligo non solo perché non è la prima volta che questa voce circola, ma anche perché i diretti interessati non hanno commentato la notizia diffusa dal sito Hollywoodlife.com, che parla di un matrimonio svoltosi nella villa di Malibu dove la coppia vive e riservato a parenti e amici. Una festa in perfetto stile hippie con bambini e animali che correvano felici e ...

Chris e Liam Hemsworth : i fan stanno impazzendo per questa foto che dimostra dove hanno preso i loro incredibili geni : Montagne di muscoli