“Li abbiamo trovati” Ragazzi bloccati nella grotta da 9 giorni | la situazione Nessuno

(Di lunedì 2 luglio 2018) “Litrovati”. Queste le prima parole che sono state pronunciate e che hanno risollevato il morale del mondo intero. Poi è stata aggiunta la parte più importante: “E sono tutti vivi. Ma l’operazione non è ancora finita. Ci prenderemo cura di loro sino a quando potranno spostarsi”. E’ l’annuncio di Narongsak Osatanakorn, il governatore della provincia di Chiang Rai, a capo delle operazioni di soccorso. I 12erano rimasti intrappolati con il loro allenatore in unathailandese dal 23 giugno. Di età compresa tra gli 11 e i 16 anni, i giovani si erano avventuratidi Tham Luang al termine di un allenamento di calcio. Sono statidalle forti piogge monsoniche e da allora non si era più avuto con loro nessun contatto. Imponente l’operazione di ricerca a cui hanno partecipato soccorritori da tutto ...