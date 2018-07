L' ex del Principe Harry come Meghan | reciterà in tv

Ciclismo : Damiano Cunego - l’ultima corsa del piccolo principe diventato uomo : Il piccolo principe non è mai diventato re. È cresciuto, da ragazzino si è fatto uomo, sempre pedalando, faticando, un po’ soffrendo, vincendo molto meno di quanto tutti ci saremmo aspettati: sabato Damiano Cunego si è ritirato e a me mancherà da morire. Il campionato italiano a Darfo Boario Terme è stata la sua ultima corsa in bicicletta, 14 anni dopo quel primo e unico Giro d’Italia vinto nel 2004, che avrebbe dovuto essere l’inizio di una ...

Il giorno in cui la principessa Diana scioccò il mondo col suo 'vestito della vendetta' : Carlo quella sera, in televisione, aveva rivelato per la prima volta di aver tradito Diana. Da quel giorno il suo della principessa non fu più lo stesso

Il giorno in cui la principessa Diana scioccò il mondo col suo "vestito della vendetta" : Il 29 giugno 1994 la principessa Diana indossò un abito da cocktail nero attillato e andò all'evento annuale di raccolta fondi di Vanity Fair per la Serpentine Gallery all'Hyde Park di Londra. Era la stessa sera in cui il principe Carlo, in occasione di un'intervista televisiva in prima serata, aveva rivelato che l'aveva tradita con Camilla. Il giorno dopo, Diana, nell'abito nero succinto con le spalle scoperte, firmato dalla ...

I vestiti nuovi del Principe Harry. Anche questo è l’«effetto Meghan» : Rumors recenti paragonano il principe Harry a Kanye West: pare che Sua Altezza si occupi personalmente dello styling della sua signora, poco avvezza al protocollo reale in fatto di abbigliamento e che si rechi ai design meeting da Stella McCartney, al lavoro su nuovi outfit della Duchessa di Sussex. Si dice che lui stia prendendo, di fatto, il posto dell’amica e stylist storica di Meghan, Jessica Mulroney e che gli venga naturale elargire ...

Al Giardino del Principe di Loano la seconda semifinale di VB Factor : Sabato 30 giugno a partire dalle 20 l'arena estiva del Giardino del Principe di Loano ospiterà la seconda semifinale dell'edizione 2018 di VB Factor, il talent show rivolto a cantanti e ballerini di ...

William in Israele incontra Bar Refaeli : «È il più bel principe del mondo». E Kate cosa dirà? Video : ... che ha avuto anche parole di riguardo nei suoi confronti: 'È affascinante - ha detto - sia lui che il fratello sono molto belli, ma lui è il più bello del mondo' . Più o meno la stessa cosa che gli ...

Boxe – Vissia Trovato sul ring al teatro principe : le sensazioni dell’ex campionessa del mondo supergallo : Le sensazioni di Vissia Trovato, ex campionessa del mondo dei pesi supergallo, che sfiderà Gabriella Mezei a teatro principe di Milano Al teatro principe di Milano, venerdì 6 luglio l’ex campionessa d’Europa dei pesi minimosca Valeria Imbrogno (8 vittorie consecutive, 1 prima del limite) combatterà contro Judith Hachbold per la cintura per la pace del World Boxing Council nella categoria dei pesi mosca e sulla distanza delle 10 riprese. ...

Erev/Laila 2018 : 'La principessa della Czarda' chiude il festival al Museo ebraico : Gli spettacoli, a ingresso libero e gratuito, si svolgeranno anche in caso di pioggia in una struttura al coperto. Giovedì 28 giugno, nella serata conclusiva del festival, va in scena l'operetta 'La ...

Il Cavaliere del Sabato sera : Barry Gibb dei Bee Gees nominato dal Principe Carlo : Barry Gibb, superstite del trio dei Bee Gees, è stata nominato Cavaliere dal Principe Carlo: a Buckingham Palace il cantautore anglo-australiano si è inginocchiato mentre il futuro Re di Inghilterra ...

Gambettola. 'Burattini e figure' 2018 - con ' Il rapimento del Principe Carlo'. Estate per le famiglie. : Spettacoli per bambini e genitori a partite dai tre anni " ingresso gratuito Il programma completo è disponibile su burattini e figure pagina facebook e sul sito www.teatrodeldrago.it Per ...

La rinascita della barba - grazie al principe Harry : Il look da lamberjack, con barba più o meno curata, non tramonta, ma si trasforma. Perché la barba, accessorio beauty per eccellenza al maschile, sta vivendo una rinascita, merito del principe Harry che ha deciso di sposarsi in uniforme e barba. E da quel momento i dati di vendita di prodotti viso per uomini barbuti hanno avuto un’impennata, arrivando ad aumentare del 226% in tre anni, secondo i dati di IRI, agenzia che raccoglie dati di ...

Il principe William e l’intoccabile rito della partita dei Mondiali : La partita della propria Nazionale ai Mondiali è un rito. Persino per il principe William si è goduto dal Medio Oriente il roboante successo della sua Inghilterra contro Panama, nella seconda giornata di Russia 2018. Pantalone chiaro e camicia celeste, il duca di Cambridge ha festeggiato i sei gol insieme al principe ereditario di Giordania, Al-HJussein Bin Abdullah II. LEGGI ANCHEIl bomber di Panama, ai Mondiali «per conto di Dio» È stato ...

Mondiali Russia 2018 – Il gol del Giappone vale un sorriso… reale : esulta anche la principessa Hisako Takamado [VIDEO] : Il gol del pareggio del Giappone contro il Senegal fa esultare anche la principessa Hisako Takamado: le telecamere immortalano l’esultanza dopo il gol di Inui Dopo essere andato in svantaggio a causa del gol di Manè, il Giappone è riuscito a pareggiare la sfida contro il Senegal nei minuti finali del primo tempo. Il gran gol a giro di Takashi Inui ha fatto impazzire di gioia tutti i tifosi Giapponesi presenti in Russia, compresa la ...

Al Beat Village arriva il Gran Ballo delle Principesse e l'Orchestra Italiana Bagutti : Sarà poi IL Gran Ballo delle Principesse IL MUSICAL delle Principesse E DEI PRINCIPI PIU'AMATI delle FIABE, lunedì 25 giugno ad inaugurare gli spettacoli del lunedì dedicati alle famiglie. La ...