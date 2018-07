Leucemia mieloide cronica - Italia a più velocità per cure ‘su misura’ : Roma, 2 lug. (AdnKronos Salute) – Contro la Leucemia mieloide cronica oggi, nel nostro Paese, sono possibili cure su misura in grado di garantire i trattamenti migliori e più efficaci grazie a un modello integrato di assistenza, con un approccio multidisciplinare che va dall’ematologo allo psicologo. cure ottimali, insomma, che però scontano differenze regionali ancora notevoli. Con Regioni, soprattutto a Nord, con più centri ...

Leucemia mieloide Acuta - il quizartinib riduce del 24% il rischio di morte : L'azienda è impegnata a trasformare la scienza in valore per il paziente, e questo impegno è presente in tutte le sue attività. L'obiettivo è quello di mettere a disposizione dei pazienti sette nuove ...