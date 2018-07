Leucemia mieloide cronica | Italia a più velocità per cure ‘su misura’

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 luglio 2018) Roma, 2 lug. (AdnKronos Salute) – Contro laoggi, nel nostro Paese, sono possibilisu misura in grado di garantire i trattamenti migliori e più efficaci grazie a un modello integrato di assistenza, con un approccio multidisciplinare che va dall’ematologo allo psicologo.ottimali, insomma, che però scontano differenze regionali ancora notevoli. Con Regioni, soprattutto a Nord, con più centri specializzati e altre (soprattutto al Sud) meno attrezzate sia nell’utilizzo dei test per individuare le caratteristiche della malattia che consentono di capire qual è la soluzione giusta per ognuno sia, di conseguenza, nella scelta più adeguata tra i 5 farmaci oggi disponibili. La migliore gestione terapeutica e assistenziale per questo raro tumore del sangue è il tema del convegno “Un nuovo modello integrato di cura della...