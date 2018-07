L' estate del Beky Bay si apre con l' incendiario punk-rock dei Pennywise

Jurassic World domina ancora il box office ma incalzano gli horror dell'estate : Incassi in picchiata e horror superstar. E' l'estate del cinema e, mentre le sale si svuotano progressivamente o addirittura chiudono, il box office è ancora dominato da 'Jurassic World - il Regno ...

Scuola : estate all’insegna dei diplomati magistrali e della Buona Scuola : La questione diplomati magistrali ci accompagnerà anche nelle vacanze estive. I precari sono sempre uno dei temi al centro del dibattito politico in ambito scolastico. A fine luglio avranno, come sempre, la possibilità di capire il loro futuro e dove e come saranno destinati. La Scuola questa estate risulterà essere un po come il calciomercato, […] L'articolo Scuola: estate all’insegna dei diplomati magistrali e della Buona Scuola ...

estate SICURA E ALL'INSEGNA DEL SANO DIVERTIMENTO A TRE FONTANE E TORRETTA GRANITOLA : "DIFFERENZIAMOCI!" Il sindaco Castiglione emana una serie di ordinanze con l'obiettivo di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze dei villeggianti e quelle di chi vuole divertirsi Comunicato ...

Linea Verde estate – Terza puntata del 1° luglio 2018 – Temi e anticipazioni. : Terminata l’edizione annuale così come lo scorso anno, per tutta Estate, appuntamento alle 12:20 su Raiuno con Linea Verde Estate, il programma che propone una vera e propria edizione estiva, con puntate completamente inedite. Patrizio Roversi e Daniele Ferolla si godono le meritate vacanze, per i mesi estivi abbiamo Federico Quaranta e Federica De Denaro. […] L'articolo Linea Verde Estate – Terza puntata del 1° luglio 2018 – Temi e ...

Da Alvaro Soler a Baby K - ecco i tormentoni dell'estate 2018 : Non c’è estate senza tormentone. L’anno scorso i lunghi mesi caldi sono stati dominati da “Despacito”, suonata in ogni discoteca, pub o locale della Penisola. E quest’anno...

TV - Rai1 : “Linea Verde estate”alla scoperta dell’Etna e dei suoi mille volti : Il viaggio di Linea Verde Estate, con Federico Quaranta, Federica De Denaro e Peppone, domenica 1 luglio alle 12.20 su Rai1, prosegue alla scoperta dei grandi misteri e degli straordinari tesori dell’Etna, “la Montagna” (o meglio, “a Muntagna”) per antonomasia. Un percorso dalle pendici alla vetta del vulcano, il cui sordo brontolio e la cui spaventosa potenza influenzano usi, costumi, economia e cultura di questa porzione di Sicilia. Federico ...

Anticipazioni Linea Verde estate : l’Etna - i mille volti del vulcano : Prosegue il viaggio di Linea Verde Estate su Rai 1 alla scoperta dei tesori del nostro Paese: ecco tutte le Anticipazioni della puntata di domenica 1 luglio Torna l’appuntamento con Linea Verde Estate, il programma televisivo che illustra l’agricoltura italiana e le sue eccellenze su Rai 1. Scopriamo dove ci condurranno questa settimana i conduttori alla scoperta dei tesori e delle bellezze del nostro Paese. Ecco tutte le ...

Proseguono le ' Sere Fai d' estate illumina le tue serate' al giardino della Kolymbethra : Ingresso spettacoli + visita guidata al giardino + escursione Ipogeo : 23 '. Per informazioni e prenotazioni visite Ipogei : giardino della Kolymbethra, Parco Valle dei Templi Area Tempio dei ...

estate al cinema ad Ascoli - 45 pellicole al Multiplex del ''Città delle Stelle'' : Il cinema, a livello nazionale, ha visto aumentare il numero di spettacoli del 4,22% e gli spettatori di ben sette milioni in più rispetto all'anno passato. Nelle Marche, da gennaio 2016 a febbraio ...

L'annuncio del governo : porti chiusi alle Ong fino alla fine dell'estate : Un attacco che arriva dopo quello scagliato da Salvini in mattinata: 'Le Ong fanno politica, mi danno del razzista e del fascista ma - come dicono i militari italiani e libici - aiutano gli scafisti'.

Noto regina dell'estate : da De Gregori a Venditti fino al matrimonio Ferragni-Fedez : La citta' capitale del barocco si candida ad essere regina dell’estate. Il boom di turisti non si arresta e il comune è pronto ad ospitare spettacoli e mostre dal carattere internazionale. E’ trascorso appena un mese dal grande successo ottenuto dall’Infiorata. Oltre 500mila visitatori da ogni parte del mondo per l’evento, giunto alla XXXIX edizione, che quest’anno era dedicato alla Cina. Alle porte l’estate e il comune è pronto a varare il ...

Dieta dell'estate : ecco cosa mangiare per dimagrire 5 chili : La Dieta dell'estate si basa sul consumo di frutta e verdura e può far dimagrire fino a 5 chili in una settimana. ecco cosa mangiare. Il menù.

La dieta dell'estate : i 15 cibi che non devono mancare sulla tavola : Per una dieta ricca ed equilibrata è bene approfittare dei cibi di stagione: ecco quindi i quindici must have dell'estate che vi daranno tutte le sostanze nutritive e sane di cui avrete bisogno. Primo tra tutti, riporta corriere.it, il basilico. E' un ottimo antiossidante ed è ricco di proprietà nut

L'estate crotonese inizia con la dolcezza del tartufo di Pizzo : Un evento che vedrà la degustazione del gelato artigianale di Pizzo secondo la ricetta tradizionale unitamente a spettacoli di animazione per bambini e stand espositivi allestiti da parte di ...