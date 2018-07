Lenovo Legion Y530 | mostro di potenza e design

chimerarevo

(Di lunedì 2 luglio 2018) Lo scorso 21 Giugno 2018ha presentato la sua nuova line-up di computer per il gaming, il cui pezzo forte è sicuramente il. Concepito con l’idea di donare emozioni forte, oltre a prestazioni di alto livello per chi con il computer portatile ci gioca o ci lavora, ilè un portatile che sembra avere tutte le carte in regola per diventare uno dei riferimenti della sua categoria. Il concept di partenza è quello di immaginare ilcome un portatile che possiamo utilizzare, con tutta la suabruta, in qualsiasi ambito l’utente voglia portarlo: in casa, in ufficio o in viaggio, la seriesi mostra con unin grado di risultare al contempo accattivante ed elegante. È una macchina in grado di soddisfare l’utente gamer moderno, che ama viaggiare leggero ma soprattutto non ha il budget necessario o per ...