Legge costituzionale israeliana | Stato del popolo ebraico

Soldati e diritti sindacali - la Legge compie quarant’anni e diventa incostituzionale : Fra meno di un mese, l’11 luglio, la legge che creò la rappresentanza militare compirà quarant’anni. Tanti. Quasi certamente troppi essendo rimasta sostanzialmente immutata da allora. Quelli che ne ricordano la genesi sono naturalmente tutti molto invecchiati, io compreso, ma la legge è rimasta pervicacemente la stessa tra l’indifferenza dei più e l’ignavia dei molti politici, anche di sinistra, che hanno preferito rinviare, procrastinare, ...

"Precedenza ai veneti nei nidi", Consulta: legge incostituzionale

La legge regionale che accorda la precedenza per l'accesso agli Asili nido alle persone che hanno almeno 15 anni di residenza in Veneto è incostituzionale: la Corte costituzionale ha stabilito che non è possibile prevedere che la residenza sia un titolo preferenziale, in quanto è un principio che contrasta con quello di uguaglianza.

Casa popolare a stranieri dopo i 10 anni in Italia - Legge ligure “incostituzionale” : Era il 30 maggio dell’anno scorso quando il consiglio regionale della Ligura approvò la riforma della legge per l’assegnazione delle case Erp (edilizia residenziale pubblica, ma “è irragionevolezza e mancanza di proporzionalità” la norma della Regione Liguria del 2017 che ha stabilito che gli stranieri, per poter partecipare all’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica, debbano essere “regolarmente residenti da ...